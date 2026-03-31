Måltidsenheten i Hälsa- vård och omsorgsförvaltningen söker sektionschef
2026-03-31
Välkommen till måltidsenheten! Vår enhet har en samordnande roll och funktion gällande mat, måltider och nutrition i hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen. Måltider är en viktig del i vår vardag och ger sociala sammanhang och livskvalitet. Varje dag är viktigast och måltider skapar både höjdpunkter och guldstunder för matgästerna.
Måltidsenheten har ca 60 medarbetare som i 10 kök dagligen lagar och serverar mat till äldre. Det är både till dem som har sitt hem i vård- och omsorgsboende samt till dem som besöker någon av våra restauranger på mötesplatserna. Även matlådor till matgäster inom hemtjänsten tillhandahålls från måltidsenheten.
Vi söker nu en sektionschef som har ett genuint intresse för mat och måltider och som är nyfiken på matkulturer och smaker. Vi erbjuder ett meningsfullt och varierande chefsuppdrag där du får vara med att utveckla måltidsverksamheten och göra skillnad för Malmös äldre.Publiceringsdatum2026-03-31Dina arbetsuppgifter
Som sektionschef på måltidsenheten har du ansvar för verksamhet, personal, arbetsmiljö samt ekonomi. Du arbetar för våra äldre med fokus på goda, hållbara, näringsriktiga och kostnadseffektiva måltider som möter deras behov.
Du leder och följer upp arbetet på sektionen utifrån gällande lagstiftning, styrdokument, policys och processer. I rollen som sektionschef arbetar du tillitsbaserat och har ett nära samarbete med dina medarbetare. Du vägleder dem för att säkerställa att de klarar sitt uppdrag och bidrar till livskvalité och matglädje hos våra äldre.
I din roll som sektionschef deltar du aktivt i måltidsenhetens förändrings- och utvecklingsarbete med fokus på mat och måltider för att skapa god kvalitét för våra matgäster. Våra matgästers nöjdhet och verksamheters behov är utgångspunkten för kökens arbete och grunden i uppdraget som sektionschef.
Som sektionschef arbetar du långsiktigt och har en dialog om mat och måltider med omvårdnadspersonal. Du är ett stöd och ger service till våra äldre matgäster på våra restauranger, på våra vård- och omsorgsboenden och i ordinärt boende.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Akademisk examen, om minst 180 hp, som arbetsgivaren bedömer relevant eller annan utbildning i kombination med 8 års chefs- eller ledarerfarenhet inom måltidsområdet.
• Erfarenhet av att arbeta som chef/ledare.
• Arbetslivserfarenhet och god kunskap inom måltidsområdet.
• Erfarenhet av utvecklings- och förändringsarbete.
• God svenska i såväl tal som skrift
• God digital kompetens
Det är meriterande om du har:
• Chefs- och /eller ledarskapsutbildning.
• Erfarenhet av att arbeta i en politiskt styrd organisation.
Vi söker dig som är trygg och stabil i ditt ledarskap. Du leder, motiverar och ger befogenheter för att nå gemensamma mål. I rollen som sektionschef ska du kunna samordna grupper, skapa engagemang och vara en referenspunkt. Du har självinsikt och ser relationer i sitt rätta perspektiv.
God samarbetsförmåga är viktigt och du lyssnar, kommunicerar och löser eventuella konflikter på ett konstruktivt sätt.
Du är tydlig i din kommunikation och har förmåga att säkerställa att budskap når fram och att förväntningarna är klara, samtidigt som du följer upp för att säkerställa resultat.
Du behöver vara en kreativ person som har lätt för att komma på nya angreppssätt i arbetsrelaterade frågor samtidigt som du är strukturerad och har förmåga att självständigt planera och prioritera i ditt arbete.
Genom en god helhetssyn förstår du din roll men ser till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut.
Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet.
Om arbetsplatsen
Välkommen till Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen! Vi har det samlade ansvaret för Malmös hemtjänst, vårdboende, mötesplatser, hemsjukvård och rehabilitering och dess biståndshandläggning. Med engagemang, nyfikenhet och hjärta gör vi vardagen enklare för tiotusentals Malmöbor.
Följ gärna oss på Instagram: https://www.instagram.com/jobba_i_vardomsorg
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Enligt överenskommelse
Viktig information till dig som söker jobb i Hälsa-, Vård- & Omsorgsförvaltningen.
När du söker jobb hos oss kommer vi be dig att visa upp ett utdrag ur Polisens Belastningsregister. Du behöver själv begära ett utdrag ur Belastningsregistret och det gör du via en blankett som du hittar på polisens hemsida: http://bit.ly/polisens-blankett
När du fått ditt utdrag uppvisar du sedan det för rekryterande chef. Observera att den normala handläggningstiden hos polisen är cirka två veckor, så beställ gärna utdraget i samband med att du söker tjänsten. Här kan du läsa mer: http://bit.ly/Information-om-utdragÖvrig information
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Malmö stad är ett finskt förvaltningsområde sedan 2015 och har därmed en skyldighet enligt minoritetslagen att informera om finska minoritetens rättigheter, erbjuda tjänster på deras modersmål samt skydda och främja deras språk och kultur. Odotamme innolla hakemustasi!
Malmö Stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose Malmöbornas behov.
Digital urvalsprocess
För att göra vår urvalsprocess smidig och modern kommer vi att använda digitala urvalsmetoder. Vi i Malmö stad samlar inte längre in personligt brev, fokusera istället på att uppdatera ditt CV och förbered dig på eventuella digitala tester och intervjuer.
Vill du vara med och göra skillnad för våra Malmöbor? Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-04-17
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö kommun
(org.nr 212000-1124)
Malmö stad Kontakt
Enhetschef
Gertrud Sonesson-Wassman gertrud.sonesson@malmo.se 070-8539482
