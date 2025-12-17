Malmö tingsrätt söker domstolshandläggare
2025-12-17
Malmö tingsrätt är en av landets största tingsrätter. Tillsammans med övriga domstolar i landet utgör tingsrätten grunden i rättsväsendet och är en grundpelare i det demokratiska samhället.
Vår kärnverksamhet är organiserad i fyra målavdelningar - tre avdelningar som handlägger brottmål och tvistemål, samt en renodlad brottmålsavdelning. Vi har även en administrativ avdelning som stödjer kärnverksamheten. Där finns bland annat vår enhet för registratur och arkiv.
På domstolen är vi omkring 160 medarbetare som tillsammans arbetar för att upprätthålla en rättssäker och effektiv rättskipning av hög kvalitet. I organisationen bedrivs en kontinuerlig verksamhetsutveckling och vår arbetsplats kännetecknas av engagemang, ansvarstagande och delaktighet.
Nu söker Malmö tingsrätt minst en domstolshandläggare med placering på målavdelning. Anställningen är en tillsvidareanställning, på heltid. Malmö tingsrätt tillämpar 6 månaders provanställning. Tillträde snarast enligt överenskommelse.
Arbetet innebär
Som domstolshandläggare hos oss arbetar du som del av tingsrättens administrativa nav. I detta varierande och självständiga arbete verkar du för att tingsrättens mål avgörs snabbt, rättssäkert och med hög kvalité.I vår målhantering fattar du självständigt många administrativa beslut. Du ansvarar för att bevaka frister, ha kontakt med parter, ombud och myndigheter, samt expediera avgöranden m.m. I arbetet ingår även protokollföring vid förhandlingar.Arbetet bedrivs i ett nära samarbete med domare, beredningsjurister, tingsnotarier och dina handläggarkollegor.
Vi söker dig som har minst gymnasiekompetens eller motsvarande och har erfarenhet av arbete inom administration. Mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift är ett krav.Det är meriterande om du har en för arbetet relevant eftergymnasial utbildning. Har du har viss erfarenhet av administrativt arbete från juridisk miljö, offentlig sektor eller från en större organisation är även det meriterande.Det krävs att du är en van datoranvändare och ser dator, e-post och telefon som naturliga arbetsverktyg.Att arbeta efter struktur och ha ett professionellt förhållningssätt är en självklarhet för dig. Genom en positiv och prestigelös inställning arbetar du för goda relationer till övriga kollegor och bidrar med din kompetens och ditt engagemang såväl till gruppens gemensamma arbete som till hela verksamheten. Du kommer att företräda domstolen utåt och inger förtroende vid olika personliga kontakter.I arbetet som domstolshandläggare kan oväntade situationer uppstå vilket innebär att du behöver ha ett flexibelt förhållningssätt. Arbetstempot är stundtals högt varför det är viktigt att du kan arbeta konstruktivt och fatta beslut även under press. Du måste också kunna prioritera bland arbetsuppgifterna. Det är viktigt att du är ansvarsfull och noggrann och mån om att hanteringen av våra mål går rätt till.För att bli aktuell för anställning krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande omdöme, säkerhetsmedvetande och lämplighet. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som styr Sveriges Domstolars verksamhet. Vi ställer krav på att du följer gällande lagar.Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Ersättning
