Malmö Konsthall söker studentmedarbetare till arkivprojekt
2025-08-29
I ett halvt sekel har Malmö Konsthall varit en mötesplats för regionens konst- och kulturliv och visat samtidskonst av internationella, nationella och lokala konstnärer. Malmö Konsthall producerar tre till fyra större utställningar årligen, samt flera mindre presentationer och har under de gånga 50 åren visat nära 600 utställningar. Vi har också en omfattande programverksamhet samt pedagogisk verksamhet.
I år fyller Malmö Konsthall 50 år och under förberedelserna inför vår jubileumsutställning har vi arbetat mycket med vårt arkivmaterial. Utöver detta får vi kontinuerligt förfrågningar från forskare, journalister, institutioner och konstnärer om material från vårt arkiv. Nu söker vi en studentmedarbetare som kan stötta upp arbete med konsthallens rika arkiv.
Dina arbetsuppgifter kommer att bestå av att upprätta och strukturera arkivförteckningar från vårt unika arkiv bestående av handlingar från tidigare utställningsproduktioner, konst, kulturarv och annat relevant material. Detta är en viktig del av vårt långsiktiga bevarande och tillgängliggörande av arkivet.
Uppdraget består i att, i dialog och samarbete med handledare, förbereda och färdigställa leveranser till Malmö Stadsarkiv för handlingar för en avgränsad period. Uppdraget avslutas med en kortare redovisning med insikter från arbetet som kommer ligga till grund för vidare arbete med arkivet.
Du kommer att arbeta i nära samarbete med Malmö Konsthalls personal och få en spännande inblick i arkivet som består av fysiska handlingar från Malmö Konsthalls historia, samt få en inblick i Malmö Stads arkivhantering.
Som studentmedarbetare i Malmö stad får du möjlighet att parallellt med studierna praktisera dina akademiska kunskaper med uppdrag inom våra verksamheter. Vi erbjuder dig relevant och kvalificerad arbetslivserfarenhet, värdefulla kontakter samt lön. Arbetstiden kan motsvara ungefär 10-15 timmar i veckan.Kvalifikationer
Studentmedarbetarprogrammet vänder sig till dig som har läst minst 60 högskolepoäng och fortfarande studerar under hela uppdragsperioden.
Du studerar inom Arkivvetenskap, Arkivarie-och informationsförvaltningsprogrammet, Arkivvetenskap, bibliotek-och informationsvetenskap/ musei- & kulturarvsvetenskap, Arkivvetenskap: Fysiska och digitala arkiv, eller annan motsvarande utbildning.
Vi ser gärna att du är noggrann och har intresse för konst, kultur och historia.
Om arbetsplatsen
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Tidsbegränsad
Omfattning: Timavlönad. Uppdraget omfattar ca 120 timmar under 16 veckor.
Arbetstid: Som studentmedarbetare arbetar du ca 10 -15 timmar i veckan dagtid. Arbetstiden är till stor del flexibel. Du kommer överens med din handledare om arbetstider som går att kombinera med dina studier.
Tillträde: 1 oktober 2025 - 31 januari 2026
Antal platser: 1Övrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov. Ersättning
