Malmö Konsthall söker studentmedarbetare inom konstpedagogik
2025-08-29
Vi söker en studentmedarbetare för att undersöka och sammanställa Malmö Konsthalls pedagogiska verksamhets historia. I samband med att Malmö konsthall fyller 50 år 2025 vill vi göra en undersökning av hur det pedagogiska arbetet, framför allt riktat till barn och unga, sett ut genom konsthallens historia.
Undersökningen kommer ligga till grund för någon form av publikation som utkommer 2026. I uppdraget ingår arkivstudier på konsthallen och stadsarkivet, undersökning av handlingar som nämndsrapporter, uppdragsbeskrivningar, trycksaker och utställningsarkiv. Du kommer även att genomföra intervjuer med personer som tidigare arbetat på konsthallen med pedagogiska uppdrag och i chefsbefattningar. Arbetet innebär att samla, sammanställa och analysera material. Arbetet genomförs i nära samarbete med konsthallens projektledare för pedagogik.
Som studentmedarbetare i Malmö stad får du möjlighet att parallellt med studierna praktisera dina akademiska kunskaper med uppdrag inom våra verksamheter. Vi erbjuder dig relevant och kvalificerad arbetslivserfarenhet, värdefulla kontakter samt lön. Arbetstiden kan motsvara ungefär 10-15 timmar i veckan.Kvalifikationer
Studentmedarbetarprogrammet vänder sig till dig som har läst minst 60 högskolepoäng och fortfarande studerar under hela uppdragsperioden.
Du studerar inom konsthistoria, journalistik, arkivvetenskap eller en utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Ett krav är att du har dokumenterad kunskap inom konsthistoria eller konstvetenskap.
Det är meriterande om du har ett intresse för barnkultur samt erfarenhet av arkivsökningar och intervjustudier.
Som person är du nyfiken, självgående, analytisk samt bekväm med att prata med människor i olika åldrar.
Om arbetsplatsen
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Tidsbegränsad
Omfattning: Timavlönad. Uppdraget omfattar ca 120 timmar under 18 veckor.
Arbetstid: Som studentmedarbetare arbetar du ca 10 -15 timmar i veckan dagtid. Arbetstiden är till stor del flexibel. Du kommer överens med din handledare om arbetstider som går att kombinera med dina studier.
Tillträde: 1 oktober 2025
Antal platser: 1Övrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov. Ersättning
