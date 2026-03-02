Malmö - Lönespecialist med erfarenhet av olika kollektivavtal
2026-03-02
Vill du arbeta som lönespecialist i Malmö och bidra till en välfungerande löneprocess?
I rollen får du möjlighet att arbeta både operativt och kvalitetsdrivande med löneadministration och vara ett stöd för både HR och ekonomi. Du blir en del av en miljö där noggrannhet, affärsmannaskap och samarbetet mellan kollegor värdesätts högt.
Rollen inleds som ett konsultuppdrag via Vindex med goda möjligheter till fortsatt anställning hos kunden, och vi ser gärna att rätt person kan starta inom två månader.
Om rollen
Som lönespecialist hos vår kund blir du en central del av ekonomiteamet och ansvarar för att säkerställa att lönehanteringen sker korrekt, effektivt och i enlighet med gällande lagar, avtal och interna riktlinjer. Du kommer arbeta med hela löneprocessen - från inläsning av underlag och löneberedning till rapportering och uppföljning - samt säkerställa att rutiner och processer fungerar optimalt och kvalitetssäkert. Utöver operativt lönearbete ingår du i ett tvärfunktionellt samarbete där du både stödjer andra funktioner internt och bidrar till förbättrings- och effektiviseringsinitiativ inom löneområdet. Du har även löpande kontakt med medarbetare och chefer i lönerelaterade frågor och ser till att frågor hanteras professionellt och med hög servicegrad.
Placering: Malmö, med flexibel hybridlösning, 2-3 dagar på kontoret
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Administrera och kvalitetssäkra löner och utbetalningar i affärssystemet
Tolkning och tillämpning av kollektivavtal, lagar och regelverk, anställningsavtal och interna policys
Delta i förbättringsprojekt kring löneprocesser och rutiner
Säkerställa korrekt rapportering till myndigheter
Stötta chefer och medarbetare med lönerelaterade frågor
Kontakt med medarbetare, chefer och interna funktioner för lönerelaterade frågor.
Ad hoc-uppgifter inom lön, exempelvis hantering av specialfall eller utredningarPubliceringsdatum2026-03-02Kvalifikationer
Eftergymnasial utbildning inom lön eller motsvarande genom arbetslivserfarenhet
Flera års erfarenhet av kvalificerat löneadministrativt arbete, gärna med flera olika kollektivavtal
God systemvana och erfarenhet av lönesystem (t.ex. Agda, Hogia, Kontek alt. annat relevant system)
Erfarenhet av tolkning och tillämpning av arbetsrätt, skattelagstiftning och kollektivavtal
Erfarenhet av rapportering till myndigheter och hantering av pensioner/förmåner
Förmåga att arbeta självständigt, strukturerat och med hög noggrannhet
God kommunikativ förmåga och serviceinriktning i kontakter med medarbetare och chefer
Flytande svenska och engelska i tal och skrift
Om dig
Vi söker dig som är strukturerad, proaktiv och har ett intresse för både teknik och processer inom löneområdet. Du är kommunikativ och kan på ett tydligt sätt stötta både medarbetare och chefer. Att ha en lösningsorienterad inställning och trivas i en flexibel arbetsmiljö är viktigt.Så ansöker du
Låter det här som en roll för dig? Skicka in din ansökan redan idag då urval och intervjuer sker löpande. Skicka ditt CV i Word-format till oss på Vindex och ange referensnummer MNLÖN3121.
Du är välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Melina Nilsson vid funderingar (melina.nilsson@vindex.se
, 0762-099 920).
Som en del av rekryteringsprocessen utförs en bakgrundskontroll på de aktuella slutkandidaterna, som då kommer att informeras i förväg.
Välkommen med din ansökan!
Om Vindex
Vi är en rekryteringsbyrå med fokus enbart på ekonomifunktionens roller och kompetensområden. Genom våra interims- och rekryteringslösningar hjälper vi organisationer att säkerställa rätt kompetens vid rätt tidpunkt, och stärker därmed ekonomifunktionens kapacitet. Vår expertis omfattar tillsättningar av kvalificerade roller såsom CFO:er, ekonomichefer, controllerchefer, Business Controllers, redovisningschefer, koncernredovisningsekonomer, redovisningsekonomer och lönespecialister. Med vår specialistkompetens och vårt breda nätverk skapar vi långsiktiga och hållbara matchningar mellan kandidat och organisation.
Vill du se fler uppdrag och tjänster som Vindex erbjuder? Ta en titt på vår hemsida under Lediga tjänster och upptäck spännande möjligheter inom ekonomifunktionen.
Sista dag att ansöka är 2026-04-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: melina.nilsson@vindex.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "MNLÖN3121". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vindex AB
(org.nr 556712-1230), https://www.vindex.se/ Kontakt
Melina Nilsson melina.nilsson@vindex.se 0762-099 920 Jobbnummer
9770738