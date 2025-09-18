Malmens Mekaniska växer - nu söker vi en beredare!
2025-09-18
Clockwork Bemanning & Rekrytering AB arbetar med rekrytering och bemanning. Vårt erbjudande är träffsäker matchning mellan företagens behov och medarbetarnas kvaliteter, oavsett om det handlar om jobb i industri- eller tjänstesektorn, inom skolvärlden eller i olika integrationsprojekt.
Om företaget
Malmens Mekaniska är ett familjeägt verkstadsföretag i Grängesberg, grundat år 2000. Med över 1500 kvm modern verkstadsyta och bred kompetens inom skärande bearbetning, svetsning och plåtarbete, levererar de kvalitetslösningar i svartstål, aluminium och rostfritt.
Malmens Mekaniska är specialiserade på fåstyckstillverkning och erbjuder helhetslösningar - från råmaterial till färdig produkt inklusive ytbehandling. Företaget drivs idag av bröderna Daniel och David Andersson och samarbetar med flera välkända industriföretag.
Hantverk, precision och långsiktiga kundrelationer står alltid i fokus hos Malmens Mekaniska!Arbetsuppgifter
Vill du arbeta på ett spännande företag där du har stora möjligheter att utvecklas tillsammans med ett härligt gäng kollegor? Då är rollen som beredare något för dig.
Som beredare på Malmens Mekaniska får du en central roll i produktionen. Du ansvarar för att planera och förbereda hela tillverkningsprocessen innan arbetet går ut i verkstaden. Det innebär att du noggrant analyserar ritningar och tekniska underlag för att förstå vad som ska tillverkas och väljer lämpliga tillverkningsmetoder ut efter det.
Du tar fram tydliga arbetsinstruktioner till våra operatörer och ser till att produktionen har rätt förutsättningar från start. I rollen ingår även att göra beräkningar av materialåtgång och produktionstider, vilket ligger till grund för både offertarbete och planering. Du har en viktig samordnande funktion mellan olika delar av verksamheten - som konstruktion, inköp, produktion och kvalitet.
Tjänsten är på heltid med placering i Grängesberg.Profil
Det här är en roll för dig som gillar att ha helhetsansvar, är lösningsorienterad, älskar att strukturera och trivs i gränslandet mellan teknik, planering och praktiskt verkstadsarbete. Hos oss får du arbeta nära produktionen i en platt organisation där beslutsvägarna är korta och där din kompetens verkligen gör skillnad.
Har du tidigare arbetat som beredare eller har kunskaper inom teknik och mekanik anses det som starkt meriterande men vi tror att det viktigaste inte är exakt vad du har gjort tidigare, utan vad du vill göra framåt. Därför söker vi dig som är nyfiken, engagerad och har en positiv inställning till att lära dig nya saker.
Vi ser att du besitter god datavana, eftersom tjänsten kräver att du arbetar i flera olika system, bland annat Office och Monitor.
Så ansöker du
Sök tjänsten via vår hemsida www.clockworkpeople.se
Vid frågor är du varmt välkommen att kontakta Lovisa Greus: lovisa.greus@clwork.se eller slå en pling på 070-821 53 51
Ersättning: Fast lön
