Målinriktad säljare sökes för B2B-försäljning av digital marknadsföring!

Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Säljarjobb / Växjö
2026-01-20


Vår samarbetspartner söker nu drivna och ambitiösa säljare till ett nytt intag med start i Februari 2026. Här får du chansen att bli en del av ett engagerat team där prestation, utveckling och laganda står i centrum.

I rollen som B2B-säljare arbetar du med försäljning av digitala marknadsföringslösningar till företag över hela Sverige. Du ansvarar för att:
• Skapa och utveckla relationer med både nya och befintliga kunder
• Skräddarsy helhetslösningar utifrån kundernas behov
• Hjälpa företag att stärka sin digitala närvaro och nå sina affärsmål

Plats: Växjö (heltid, arbete från kontoret)

Företaget erbjuder dig:
• En spännande roll i en framtidsbransch
• En trygg och attraktiv arbetsplats med stark företagskultur
• Goda utvecklings- och karriärmöjligheter inom försäljning
• Gedigen introduktion och löpande coachning
• Ett engagerat team som stöttar dig från dag ett

Du blir direktanställd hos företaget, som i nuläget valt att vara anonymt. Mer information om arbetsgivaren ges längre fram i rekryteringsprocessen.

DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som:
• Är social, lösningsorienterad och trivs i en serviceinriktad roll
• Kommunicerar obehindrat på svenska, både i tal och skrift
• Är strukturerad, effektiv och har ett genuint intresse för försäljning
• Är allmänbildad och naturligt nyfiken - då du dagligen kommer i kontakt med företag från många olika branscher

Ingen eftergymnasial utbildning krävs!

Urval sker löpande - vänta därför inte med att skicka in din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-17
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Studentconsulting Sweden AB (Publ) (org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Reveljgränd 5 (visa karta)
352 36  VÄXJÖ

Arbetsplats
StudentConsulting

Kontakt
Isabel Sigfridsson Perea
vaxjo@studentconsulting.com

Jobbnummer
9694279

