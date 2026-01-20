Målinriktad säljare sökes för B2B-försäljning av digital marknadsföring!
2026-01-20
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
Vår samarbetspartner söker nu drivna och ambitiösa säljare till ett nytt intag med start i Februari 2026. Här får du chansen att bli en del av ett engagerat team där prestation, utveckling och laganda står i centrum.
I rollen som B2B-säljare arbetar du med försäljning av digitala marknadsföringslösningar till företag över hela Sverige. Du ansvarar för att:
• Skapa och utveckla relationer med både nya och befintliga kunder
• Skräddarsy helhetslösningar utifrån kundernas behov
• Hjälpa företag att stärka sin digitala närvaro och nå sina affärsmål
Plats: Växjö (heltid, arbete från kontoret)
Företaget erbjuder dig:
• En spännande roll i en framtidsbransch
• En trygg och attraktiv arbetsplats med stark företagskultur
• Goda utvecklings- och karriärmöjligheter inom försäljning
• Gedigen introduktion och löpande coachning
• Ett engagerat team som stöttar dig från dag ett
Du blir direktanställd hos företaget, som i nuläget valt att vara anonymt. Mer information om arbetsgivaren ges längre fram i rekryteringsprocessen.
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som:
• Är social, lösningsorienterad och trivs i en serviceinriktad roll
• Kommunicerar obehindrat på svenska, både i tal och skrift
• Är strukturerad, effektiv och har ett genuint intresse för försäljning
• Är allmänbildad och naturligt nyfiken - då du dagligen kommer i kontakt med företag från många olika branscher
Ingen eftergymnasial utbildning krävs!
