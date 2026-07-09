Malingsbo Tolvsbo Rehabcenter söker en behandlingsassistent 100 %.
Malingsbo Rehabcenter AB / Behandlingsassistentjobb / Smedjebacken Visa alla behandlingsassistentjobb i Smedjebacken
2026-07-09
, Ludvika
, Fagersta
, Norberg
, Säter
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Malingsbo Rehabcenter AB i Smedjebacken Publiceringsdatum2026-07-09Om företaget
Malingsbo Tolvsbo Rehabcenter är det lilla familjära behandlingshemmet i södra dalarna. Vår huvudman är Västanfors Västervåla församling som är en församling i Svenska kyrkan. Vi har med gott renommé bedrivit beroendevård sedan 2002.
Vår målgrupp är män och kvinnor från 20 år och uppåt. Vi erbjuder ett strukturerat behandlingsprogram med sjukdomsbegreppet som grund. Vi arbetar utifrån en helhetssyn på beroendesjukdomen, där vi belyser dess konsekvenser utifrån biokemiskt och psykosocialt perspektiv. Vårt behandlingsprogram utgår från kognitiv beteendeterapi och 12-stegsfilosofin, där regelbundna självhjälpsmöten ingår. På Malingsbo Tolvsbo Rehabcenter betraktar vi beroendet som en primär och kronisk sjukdom som påverkar hjärnas belöningssystem och ser därför konsekvenser som symtom på sjukdomen.
Vi som arbetar här är verksamhetschef/VD, behandlingsansvarig beroendebehandlare och KBT terapeut, beroendeterapeuter 12-steg, behandlingsassistenter och husmor. Vi är en liten arbetsplats och därför är det av stor vikt att du matchar och kompletterar redan befintlig personalgrupp, så för oss kommer din personlighet att väga tungt i rekryteringen.
Om dig
Vårt mål är att bedriva kvalitativ behandling och det är därför viktigt att du som behandlingsassistent har god kunskap om beroendesjukdomen och dess utlopp och konsekvenser.
Den vi söker behöver därför ha adekvat utbildning så som behandlingsassistent/socialpedagog, undersköterska med inriktning psykiatri/beroende eller annan likvärdig utbildning och erfarenhet av arbete med målgruppen. Eget beroende med minst 5 års tillfrisknade är en merit men då behöver du ha genomgått egen Tolvstegsbehandling, arbetat i stegen och aktivt leva i programmet. Vi åker på tolvstegsmöten flera gånger i veckan så därför är B – körkort och körvana ett krav. Vi ser att du har goda kunskaper i svenska i tal och skrift samt vana av dokumentation
Du behöver ha god förmåga till relationsbyggande med ett tydligt och strukturerat förhållningssätt.
Du behöver även vara ansvarstagande och klara att ta människor oavsett situation och samtidigt bibehålla lugnet.
Du behöver även vara beredd på att utveckla din yrkesroll med hjälp av intern handledning. Om tjänsten
Som behandlingsassistent på Malingsbo Tolvsbo Rehabcenter ansvarar du för det dagliga praktiska arbetet, där stöd utanför behandling till de personer som gör sin behandling hos oss, städ, matlagning, bilkörning, viss trädgårdsskötsel m.m. ingår.
Vi erbjuder en schemalagd heltidstjänst med varierande innehåll och varierande arbetstider. Hos oss arbetar behandlingsassistenterna dygnspass med sovande jour på rullande schema. I arbetet i går även löpande dokumentation.
Kollektivavtal och friskvårdbidrag finns
Om rekryteringsprocessen
Tjänsten kommer att tillsättas under förutsättning att erforderliga beslut fattas
6 månaders provanställning kommer att tillämpas.
Före eventuell anställning ska utdrag ur belastningsregister och giltig fotolegitimation visas upp. Om du blir kallad till intervju behöver du kunna uppvisa att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/ESS eller ett giltigt arbetstillstånd.
Har du en önskan om att rädda liv och ge en medmänniska en god grund till ett gott tillfrisknande, tveka inte utan skicka in din ansökan med CV och personligt brev till oss via mail till ulrika@malingsborehabcenter.se
.
Sista ansökningsdag är 2026-08-09.
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakt:
Verksamhetschef/VD Ulrika Skoglund, mail: ulrika@malingsborehabcenter.se
, tfn 072-226 05 02. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09
Epost
E-post: ulrika@malingsborehabcenter.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "MTRC". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malingsbo Rehabcenter AB
(org.nr 556617-6680)
Värdshusvägen 13 (visa karta
)
777 93 SÖDERBÄRKE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Malingsbo Rehabcenter AB Kontakt
Verksamhetschef/VD
Ulrika Skoglund ulrika@malingsborehabcenter.se 0722260502 Jobbnummer
9998212