Måleributiken i Nyköping söker säljare med fokus på målerier
AB NA Svensson / Butikssäljarjobb / Nyköping
2026-01-08
Måleributiken i Nyköping söker en engagerad teknisk målerisäljare som brinner för färg och har erfarenhet av att arbeta nära målerier och privatkunder. Du kommer tillsammans med vårt team att utveckla butiken och skapa ännu bättre kundupplevelser.
Vi är ett familjeföretag i fjärde generationen som erbjuder produkter och tjänster i högsta klass till målerier och privatpersoner. Våra butiker finns i Nyköping, Vagnhärad, Huddinge, Alvik och Norrköping. Vi är en del av NA Svensson, som sedan 1892 levererat färg och byggmaterial i Sörmland och Stockholm.
Din roll hos oss
• Aktivt säljarbete mot målerier
• Ge teknisk rådgivning och support kring våra färgprodukter
• Bygga långsiktiga och trygga kundrelationer
• Vara en del av teamet i butiken
Vi söker dig som
• Har lätt för att kommunicera, är driven och har starkt kundfokus
• Har erfarenhet av försäljning inom måleri och färg
• Har teknisk kompetens inom färg
• Är resultatorienterad och har förmåga att nå uppsatta mål
Vi erbjuder en spännande roll i ett engagerat team.
Möjlighet att påverka och utveckla butikens framtid
En trygg arbetsplats med lång tradition och starka kundrelationer.
Tjänsten är heltid.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet både när det gäller erfarenhet och personlighet. Välkommen med din ansökan till camilla.abrahamsson@nasvensson.se
Frågor angående tjänsten besvaras av Camilla Abrahamsson 0156-67 57 76
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-18
e-post
E-post: Camilla.abrahamsson@nasvensson.se
