Målare sökes till växande byggföretag i Nacka

2025-09-23
Är du en skicklig snickare som vill vara med på en spännande resa i ett växande byggföretag? Vi söker nu dig som vill bli en del av vårt team i Nacka!
Vi är ett ambitiöst byggföretag med stark tillväxt där kvalitet, yrkesstolthet och nöjda kunder alltid står i centrum. Våra projekt varierar mellan renoveringar, tillbyggnader och nybyggnationer - alltid med höga krav på noggrannhet och samarbete. Hos oss får du arbeta i ett sammansvetsat gäng där din kompetens värderas och utveckling uppmuntras.
Din roll
Som målare hos oss kommer du att arbeta med:
Nybyggnation och renoveringsprojekt
Utomhus och inomhusmålning
Arbete i både team och självständigt med ansvar för dina moment
Vem är du?
Vi söker dig som:
Har dokumenterad erfarenhet som målare
Är noggrann, självgående och har öga för detaljer
Trivs med att arbeta i team och skapa bra kundrelationer
Har B-körkort
Extra plus om du har yrkesbevis, men det är inget krav - det viktigaste är din yrkesskicklighet och inställning.
Vi erbjuder dig
Marknadsmässig lön
Goda möjligheter att växa tillsammans med företaget
Ett tryggt och positivt arbetsklimat där vi stöttar varandra
Spännande och varierande projekt i Nacka med omnejd
Vill du bli en del av vårt team och utvecklas med oss?Skicka in din ansökan redan idag - vi rekryterar löpande!
info@kompetensbyggen.se
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
