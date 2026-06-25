Målare sökes till Let 's Paint Måleri & Design Nacka/Värmdö
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2026-06-25
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Målare sökes till Let ́s Paint Måleri & Design
Vill du arbeta på ett måleri där båda medarbetare och kunder står i fokus?
Let ́s Paint växer och startar nu upp i Nacka/Värmdö och söker fler duktiga målare som vill vara med och bygga framtidens måleriföretag med oss.
Vi tror att nöjda medarbetare skapar nöjda kunder.
Därför arbetar vi aktivt för att skapa en arbetsplats präglad av respekt, jämnställdhet, yrkesstolthet och gemenskap.
Hos oss ska du känna dig uppskattad, du ska utvecklas i ditt yrke och du ska trivas.
Vi utför måleriarbeten åt privatpersoner, företag och bostadsrättsföreningar med fokus på kvalitet, service och långsiktiga relationer.
Vi söker dig som:
• Vill vara med i uppstart av ännu ett nytt område när Let ́s Paint växer.
• Är utbildad målare och har minst 10 års erfarenhet.
• Är självgående och tar ansvar.
• Är noggrann och stolt över ditt hantverk.
• Kommer in med bra energi i bemötandet mot båda kunder och kollegor.
• Har B-körkort.
Vi erbjuder:
• En trygg anställning med goda villkor.
• Ett företag där medarbetarnas trivsel prioriteras.
• En inkluderande arbetsplats med fokus på jämställdhet och respekt.
• Varierande och utvecklande projekt
• Kollegor som hjälper varandra och har roligt tillsammans.
• Goda möjligheter att växa i ett företag i utveckling.
Om Let ́s Paint.
Let ́s Paint är ett modernt måleri företag som vill göra skillnad i branschen.
Vi tror på kvalitet i varje detalj, båda i våra projekt och i hur vi behandlar människor. Vårt mål är att skapa långsiktiga relationer med såväl kunder som medarbetare.
Ansökan.
Låter det som en arbetsplats för dig?
Ansök redan idag.
Vi intervjuar löpande och ser fram emot att lära känna dig.
Varmt välkommen till Let ́s Paint - Där yrkesstolthet, kvalitet och människor står i centrum. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-21
E-post: jenny@jennyakeson.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "LP Nacka/Värmdö". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fru Åke Holistic AB
(org.nr 559381-3552), https://www.lets-paint.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9979916