Målare sökes omgående till Thomas Betong i Magra
2025-10-27
Publiceringsdatum2025-10-27Om tjänsten
Vi på Ikett Personalpartner söker nu målare till Thomas Betong i Magra. För rätt person finns möjlighet till anställning hos direkt hos Thomas Betong.Dina arbetsuppgifter
Som målare kommer du att arbeta med att spruta puts på betongväggar. Arbetet omfattar hela processen från förberedelse till färdig yta: tvätt och torkning av väggar, maskering samt applicering av färdigputs med sprututrustning. Rollen kräver noggrannhet och känsla för jämnhet i tjocklek samt ett öga för kvalitet - du vet hur du undviker rinningar och ojämna ytor.
Vi söker dig som:
• Är händig och praktiskt lagd med förståelse för målning, slipning och spackling.
• Har ett öga för detaljer och ett genuint intresse för att leverera snygga resultat.
• Är noggrann, ansvarsfull och kan arbeta självständigt.
• Tidigare erfarenhet av liknande arbete är meriterande men inget krav.
• Innehar körkort & bil.
Som person visar du på initiativförmåga, har en god arbetsmoral och trivs med att arbeta i ett engagerat team.
Det här kan vi erbjuda:
En spännande tjänst inom industrin med stora möjligheter till personlig utveckling.
Du blir en del av en arbetsplats där kvalitet och samarbete står i fokus.
Arbetskläder tillhandahålls av oss och det finns inget krav på BOA-skor i produktionen.
Önskad starttid: Omgående
Arbetstider: Kvällsskift, söndag till torsdag kl. 18.00-01.30 (du går av natten till fredag).
Vi behandlar inkommande ansökningar löpande och kontaktar de kandidater som uppfyller kraven.Om företaget
Thomas Betong grundades 1955 av Martin Thomas, som då startade sin första betongfabrik i Karlstad. I dag tillverkar och levererar företaget högkvalitativ betong för platsgjutna konstruktioner från 39 betongfabriker och fyra prefab-anläggningar runt om i Sverige.
Prefabfabriken i Sollebrunn etablerades 1996 och har omkring 50 anställda. Produktionen är varierad och omfattar bland annat väggar, balkonger, pelare och bjälklag.
Om Ikett Personalpartner AB
Ikett Personalpartner AB är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering av kvalificerad kollektivpersonal och tjänstemän. Främst inom yrkesområdena industri, el, bygg och administration.
Som konsult hos Ikett har du möjligheten att söka lokala arbeten och researbeten i Sverige samt Norge. Vi arbetar kontinuerligt för att du och kunden ska trivas så bra som möjligt med varandra och för att era önskemål ska tillgodoses.
Ikett är medlem i Almega Kompetensföretagen och har kollektivavtal med LO, Unionen och Akademikerförbunden. Ikett är certifierat enligt ISO 9001.
Målet med vårt arbete är nöjda kunder och skickliga medarbetare som trivs. Detta vill vi uppnå genom kvalitet, kompetens och effektivitet.
