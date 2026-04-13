Målare inom nyproduktion till Lomma Måleri AB
Publiceringsdatum2026-04-13Om tjänsten
Det här är ett konsultuppdrag med goda möjligheter till överrekrytering. I den här rollen får du initialt en anställning hos Bravura i 6 månader, och det är uttalat att Lomma Måleri har för avsikt att erbjuda dig anställning hos dem på sikt om allt går som det ska och båda parter är nöjda.
Lomma Måleri AB grundades 2014 genom sammanslagningen av Åkarps Måleri och Modighs Måleri och drivs av målarmästarna Henrik Andersen och Björn Modigh, med över 50 års samlad erfarenhet inom branschen. Företaget är baserat i Lomma och utför måleriarbeten i hela Skåne, främst inom ny- och ombyggnation samt offentliga miljöer.
Verksamheten präglas av struktur, kvalitet och ett tydligt ansvarstagande i varje projekt. I dag består Lomma Måleri av ett trettiotal medarbetare och erbjuder en arbetsmiljö där yrkesstolthet, samarbete och ett professionellt arbetssätt står i fokus.
I rollen som målare inom nyproduktion arbetar du i projekt där gipsmontage redan är färdigställt och du tar vid i nästa steg. Arbetet sker främst i större offentliga byggnader och på ett pågående projekt inom gymnasieskola och kommunhus. Du använder både spackelmaskin och färgspruta och arbetar efter ritningar i nära samarbete med kollegor på plats.
Arbetet är praktiskt, strukturerat och kräver att du är självgående i ditt utförande. Uppdraget är placerat i Lomma, med goda pendlingsmöjligheter.
Spackling med spackelmaskin
Målning med färgspruta
Arbete i nyproduktionsmiljö
Tolkning och arbete efter ritningar
Samarbete med andra yrkesgrupper på byggarbetsplatsen
Erfarenhet av måleri inom nyproduktion
Erfarenhet av spackel och färgspruta
Vana av att arbeta efter ritningar
Mycket goda kunskaper i svenska, i tal och skrift
Yrkesutbildning inom måleri
B-körkort
För att trivas i rollen är du praktiskt lagd och van att ta ansvar för ditt arbete. Du arbetar metodiskt, håller tempo och har lätt för att samarbeta med andra på byggarbetsplatsen. Samtidigt är du bekväm med att arbeta självständigt och fatta beslut i vardagen. Du är lösningsorienterad och har en professionell inställning till både kollegor och uppdrag.
Start: Omgående Plats: Lomma Lön: Enligt överenskommelse
Vi använder en kompetensbaserad metodik i alla rekryteringsprocesser för att säkerställa fördomsfria urval. Vi jobbar också med löpande urval, vilket innebär att vi tar ner annonsen när tillräckligt många kandidater har ansökt. Om du blir aktuell för tjänsten kommer vi att kontakta dig för en första telefonintervju. Oavsett om du går vidare i processen eller inte så kommer du att få återkoppling på din ansökan.
Har du frågor? Hör gärna av dig! info@bravura.se
010-171 47 10
Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval.
Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-10-10
