Målare inom bygg Enp Entreprenad AB, Stockholm
2025-10-13
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Vi söker nu en engagerad och noggrann målare inom bygg till vårt team i Stockholm.
Som målare hos oss kommer du att arbeta med in- och utvändig målning, spackling, tapetsering och underarbete på olika typer av projekt - främst inom renovering och bostadsfastigheter.
Förberedelse och underarbete inför målning
Målning och tapetsering
Spackling och ytbehandling
Samarbete med kollegor och arbetsledning för att säkerställa hög kvalitet Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-13
E-post: Jobb@enpkonsult.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Målare Bygg". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Enp Entreprenad AB
(org.nr 559169-1042) Jobbnummer
9554818