Målare inom bygg Enp Entreprenad AB, Stockholm

Enp Entreprenad AB / Målarjobb / Stockholm
2025-10-13


Vi söker nu en engagerad och noggrann målare inom bygg till vårt team i Stockholm.
Som målare hos oss kommer du att arbeta med in- och utvändig målning, spackling, tapetsering och underarbete på olika typer av projekt - främst inom renovering och bostadsfastigheter.

Dina arbetsuppgifter
Förberedelse och underarbete inför målning
Målning och tapetsering
Spackling och ytbehandling
Samarbete med kollegor och arbetsledning för att säkerställa hög kvalitet

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-13
E-post: Jobb@enpkonsult.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Målare Bygg".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Enp Entreprenad AB (org.nr 559169-1042)

Jobbnummer
9554818

