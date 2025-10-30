Målare - Invändig och utvändig målning, dekormålning och stuckatur
2025-10-30
Velebit Måleri AB är ett etablerat och växande måleriföretag baserat i Stockholm. Vi erbjuder professionella tjänster inom måleri, dekormålning, tapetsering och renovering till både privatpersoner, företag och fastighetsägare.
Vårt fokus ligger på kvalitet, noggrannhet och hantverksskicklighet, och vi söker nu en erfaren målare med gedigen yrkeskunskap och passion för detaljer och estetik.Publiceringsdatum2025-10-30Om tjänsten
Vi söker en expert inom måleri som har bred erfarenhet av invändig och utvändig målning, samt specialkompetens inom dekormålning, stuckatur och gipshantering.
Du kommer att arbeta med både traditionella och moderna tekniker, och hantera hela arbetsprocessen - från förarbete och grundning till avancerad ytförädling och slutresultat.
Arbetet inkluderar även tapetsering och hantering av olika måleritekniker, exempelvis strukturmålning, lasering och effektmålning.
Du kommer att arbeta både självständigt och i samarbete med kollegor i olika projekt runt om i Stockholmsområdet.
Vi söker dig som har ett skarpt öga för detaljer, hög yrkesstolthet och ett genuint intresse för färg, form och hantverk.Kvalifikationer
Utbildning inom måleri (gymnasial eller motsvarande yrkesutbildning)
Flera års dokumenterad erfarenhet av yrkesmåleri
Specialistkompetens inom dekormålning, stuckatur och gipshantering
Mycket god kunskap i invändig och utvändig målning
Erfarenhet av tapetsering är ett krav
God kännedom om olika tekniker inom måleri (t.ex. struktur-, lasyr- och dekorativa metoder)
Förmåga att arbeta självständigt och planera sitt arbete
Noggrann, ansvarstagande och serviceinriktad
Språkkunskaper: Svenska eller engelska
B-körkort är ett krav
Arbetstid och villkor
Arbetstid: 07:00-16:00, vid behov även helgarbete
Lön: Enligt överenskommelse
Semester: Enligt lag och gällande avtal
Placeringsort: StockholmSå ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-14
Via mejl
E-post: info@velebitmaleri.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Velebit Måleri AB
