Mäklarkoordinator till Svensk Fastighetsförmedling i Leksand (vikariat)
Svensk Fastighetsförmedling AB / Inköpar- och marknadsjobb / Leksand Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Leksand
2025-08-21
, Gagnef
, Rättvik
, Borlänge
, Falun
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Svensk Fastighetsförmedling AB i Leksand
, Borlänge
, Falun
, Mora
, Säter
eller i hela Sverige
Vi söker en framåtlutad och serviceminded koordinator till ett föräldravikariat på vårt kontor i Leksand - med start i januari 2026!
OM ROLLEN Vi söker dig som vill arbeta som mäklarkoordinator hos oss på Svensk Fastighetsförmedling i Leksand under ett föräldravikariat på ett år, med chans till förlängning.
Som mäklarassistent kommer du ha en av de viktigaste funktionerna i våra team där din främsta uppgift kommer vara att stötta mäklarna i försäljningsprocesserna och ge våra kunder service utöver det vanliga. Vi tror att du som person har en hög servicekänsla, arbetar proaktivt och självständigt med en genuin glädje för att möta nya människor!
Arbetsuppgifterna kommer att innefatta svara i telefon, ringa våra kunder, boka tillträden, ta extravisningar åt mäklarna, göra visningsmaterial, boka besiktning och fotografering samt ansvara för marknadsföring lokalt med mera. Därför tror vi att du kommer trivas som bäst om du är en positiv, social person som gillar högt tempo, omväxlande arbete och att ta stort eget ansvar.
OM DIG
Som mäklarassistent är det viktigt att du är noggrann och har ett sinne för ordning. Du behöver vara lösningsorienterad, noggrann, förstå vad bra service innebär och är duktig på att ha direktkontakt med våra kunder. Vidare ser vi att du:
Har körkort och tillgång till egen bil
Är serviceinriktad och trivs i en social roll
Har ett strukturerat arbetssätt och kan hantera administrativa uppgifter
OM OSS
På vårt kontor i Leksand är vi tre fastighetsmäklare och en mäklarkoordinator. Vi är stolta över att vi säljer flest bostäder i Leksand, och att vi 2023 fick ta emot utmärkelsen som Årets Mäklarkontor i hela Sverige.
OM SVENSK FASTIGHETSFÖRMEDLING Svensk Fastighetsförmedling är Sveriges största rikstäckande och oberoende mäklarkedja. Hos oss blir du en del av ett engagerat team med 1250 kollegor som stöttar varandra och utvecklas tillsammans. Vi arbetar aktivt för att du ska trivas och utvecklas och vi flera år i rad utsetts till en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare. Hos oss erbjuds du som medarbetare löpande utbildningar, unika verktyg och delägarskap. Vårt fokus är att vara ledande idag och i framtiden. Läs mer om hur det är att jobba hos oss via jobb.svenskfast.se
KONTAKT
Tjänsten är ett föräldravikariat på ett år med start i januari 2026, med möjlighet till förlängning. Urval sker löpande. Har du frågor om rollen? Kontakta ansvarig TA-partner Vendela Ejdenwik på vendela.ejdenwik@svenskfast.se
.
Välkommen in med din ansökan!
Läs mer om oss här
Svensk Fastighetsförmedling
Instagram Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svensk Fastighetsförmedling AB
(org.nr 556090-2313), https://www.svenskfast.se/ Arbetsplats
Svensk Fastighetsförmedling Kontakt
Vendela Ejdenwik vendela.ejdenwik@svenskfast.se 076-1305475 Jobbnummer
9469538