Makita söker säljare till Malmfälten
2026-04-13
, Gällivare
, Jokkmokk
, Pajala
, Överkalix
, Gällivare
, Boden
, Luleå
, Haparanda
Har du intresse för verktyg och försäljning? Makita söker säljare till Malmfälten - bygg upp ett distrikt med stor potential!
Vill du jobba med branschens starkaste varumärke och samtidigt bygga något från grunden?Den här rollen skiljer sig från många andra säljtjänster. Här får du möjligheten att ta ett relativt obearbetat distrikt och utveckla det till en framgångsrik affär med ett av marknadens starkaste varumärken i ryggen.Norra Norrland står inför en kraftig expansion med stora investeringar inom gruv- och byggsektorn. Här finns affärsmöjligheter i stora projekt och en tydlig tillväxtpotential, vilket gör att du får en unik chans att påverka både din egen och Makitas utveckling i regionen.
Ditt anställningserbjudande
I rollen som säljare hos Makita blir du en del av ett engagerat team med stark sammanhållning där man delar erfarenheter, stöttar varandra och utvecklas tillsammans. Du får en roll med stor frihet under ansvar där du själv planerar din vardag och dina kundbesök utifrån ditt hem.
Du arbetar med ett marknadsledande varumärke och ett brett sortiment av produkter som är väl anpassade för de krävande miljöer som finns i regionen. Samtidigt får du rätt förutsättningar i form av stöd från chef och kollegor, samt tillgång till en fullt utrustad tjänstebil som hjälper dig att lyckas i din vardag.
I den här rollen kommer du arbeta både med återförsäljare och slutkunder, men med ett tydligt större fokus på att skapa nya affärer och etablera Makita hos fler slutkunder i regionen. Du kommer bland annat att:
Besöka återförsäljare för att säkerställa rätt sortiment, exponering och relation
Bearbeta nya slutkunder inom bygg och industri, med särskilt fokus på gruvrelaterad verksamhet
Bygga långsiktiga relationer genom kontinuerlig närvaro och förtroendeskapande arbete
Identifiera affärsmöjligheter i projekt och expansiva miljöer
Planera och strukturera dina dagar för att maximera kundtid i ett geografiskt stort distrikt
Driva försäljning och arbeta för att Makita blir det självklara valet hos både återförsäljare och slutkunder
Värt att veta
Du utgår från ditt hem i Kiruna, Gällivare eller närliggande område och planerar dina resor utifrån detta. Rollen omfattar ett geografiskt utspritt område, vilket innebär en del resor med bil, men med begränsat antal övernattningar. Framgång i rollen bygger på din närvaro hos kund och din förmåga att skapa långsiktiga relationer och förtroende.
Det här är en roll där du inte tar över en färdig affär, utan där du bygger upp den tillsammans med våra återförsäljare. Det kräver tålamod, struktur och driv, men ger också stora möjligheter att påverka ditt resultat och din utveckling.
Våra förväntningar
Vi söker dig som är engagerad, målinriktad och har ett genuint intresse för försäljning och relationsbyggande. Du trivs i en roll där du får arbeta självständigt och där du själv ansvarar för att planera din tid och driva dina affärer framåt.
Du har erfarenhet av försäljning, gärna inom uppsökande eller fältbaserad försäljning, och det är meriterande om du har arbetat inom bygg, industri eller närliggande bransch. För att lyckas i rollen ser vi att du har en praktisk förståelse för verktyg och maskiner, antingen genom arbete eller ett stort eget intresse.
Som person är du förtroendeingivande och har lätt för att skapa relationer, samtidigt som du är resultatinriktad och drivs av att nå uppsatta mål. Du har ett strukturerat arbetssätt och förmågan att prioritera rätt aktiviteter för att skapa affärsresultat över tid. Flytande svenska, goda kunskaper i engelska, systemvana samt B-körkort är en självklarhet.
Vi ser gärna att du har ett upparbetat kontaktnät i regionen eller branschen, men det viktigaste är din inställning, ditt driv och din vilja att bygga något långsiktigt tillsammans med oss.
Intresserad?
Rekryteringen sker i samarbete med TNG, specialister på kompetensbaserad och fördomsfri rekrytering, bemanning och interim. Vi ser fram emot att få din ansökan med CV eller LinkedIn-profil, och utan personligt brev, i vårt enkla ansökningsformulär. Notera att vi inte kan ta emot ansökningar via e-post, men att du alltid är välkommen att maila rekryteraren vid frågor. Efter inskickad ansökan kommer vi dels anonymisera dina personuppgifter, dels be dig att göra ett par rekryteringstester, innan vi gör en första bedömning. Givetvis får du mer information om varje steg när det är dags och så snart du skickat in din ansökan kan du följa den i realtid via vår hemsida. Observera att vi gör urval löpande och tjänsten kan därför tillsättas före sista ansökningsdatum. Varmt välkommen! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-13
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tng Group AB
(org.nr 556648-2781), https://www.tng.se/
192 79 SOLLENTUNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Makita Kontakt
Rekryteringskonsult och konsultansvarig
Malin Mitzén 0721880133 Jobbnummer
9849422