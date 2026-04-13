Makita söker säljare för norra Göteborgsdistriktet
Har du ett brinnande intresse för verktyg, maskiner och försäljning? Makita söker nu en Säljare till norra Göteborgsdistriktet.
Vill du jobba med branschens starkaste varumärke och utveckla ett redan etablerat distrikt?Den här rollen passar dig som vill kombinera relationsbyggande med affärsutveckling. Här får du arbeta i ett distrikt med en stabil grund av kunder, samtidigt som du driver tillväxt genom att utveckla både befintliga affärer och nya möjligheter.Göteborgsregionen är ett expansivt område med en mix av bygg, industri och återförsäljare. Du blir en viktig del i att stärka Makitas position ytterligare och säkerställa att vi fortsätter vara ett självklart val på marknaden.
Ditt anställningserbjudande
I rollen som säljare hos Makita blir du en del av ett engagerat team med stark sammanhållning där man delar erfarenheter, stöttar varandra och utvecklas tillsammans. Du arbetar nära dina kollegor i regionen och har ett tätt samarbete i vardagen.
Du får en roll med stor frihet under ansvar där du själv planerar din vardag och dina kundbesök. Samtidigt har du ett etablerat distrikt med aktiva kunder att arbeta vidare med, vilket ger dig goda förutsättningar att snabbt komma in i rollen.
Du arbetar med ett marknadsledande varumärke och ett brett sortiment av produkter, och får rätt förutsättningar i form av stöd från chef och kollegor samt tillgång till snygg Makita-brandad tjänstebil.Publiceringsdatum2026-04-13Arbetsuppgifter
I den här rollen arbetar du med både återförsäljare och slutkunder, med en relativt jämn fördelning mellan att utveckla befintliga relationer och skapa nya affärer. Du kommer bland annat att:
Besöka återförsäljare för att säkerställa rätt sortiment, exponering och relation
Arbeta aktivt med slutkunder inom bygg och industri, både självständigt och tillsammans med återförsäljare
Utveckla befintliga kundrelationer och identifiera nya affärsmöjligheter
Driva försäljning och stärka Makitas position i distriktet
Planera och strukturera dina dagar för att arbeta effektivt i ett geografiskt spritt område
Arbeta med uppföljning, analys och prioritering av kunder för bästa affärsresultat
Värt att veta
Ditt distriktet börjar i utkanten av norra Göteborg och löper längs med kustområdet upp mot Strömstad. Du utgår med fördel från området kring Kungälv eller Stenungsund, vilket ger dig bästa förutsättningar att arbeta effektivt i distriktet.
Vid Makita får du en dedikerad chef som kommer att stötta dig för att bli en framgångsrik säljare. Du ingår i ett härligt säljteam där du har utbyte av erfarenhet och kreativa strategier. Alla bidrar med olika personligheter och styrkor, där samarbete är en viktig del av framgången.
Våra förväntningar
Vi söker dig som är engagerad, serviceinriktad och resultatdriven, med ett genuint intresse för försäljning, maskiner och relationsbyggande. Du har minst gymnasieutbildning och erfarenhet av försäljning, gärna inom uppsökande försäljning eller fältförsäljning, med fördel mot bygg- eller industrisektorn. För att snabbt kunna sätta dig in i och på ett trovärdigt sätt demonstrera Makitas breda sortiment ser vi att du har en teknisk och praktisk erfarenhet av verktyg och maskiner. Din bakgrund har också gett dig vana att arbeta strukturerat, självständigt och med eget ansvar för resultat.
För att lyckas i rollen är du social, lyhörd och skicklig på att bygga och utveckla långsiktiga kundrelationer. Du trivs med att arbeta proaktivt ute hos kund, kan prioritera rätt och fatta strategiska beslut för att nå bästa möjliga affärsresultat. Du har ett nytänkande förhållningssätt och ser möjligheter till förbättringar som stärker Makitas position på marknaden. Flytande svenska, goda kunskaper i engelska, systemvana samt B-körkort är en självklarhet.
Som person är du positiv, lösningsorienterad och målinriktad, med förmågan att anpassa dig till olika situationer och kundbehov. Du motiveras av att skapa nya affärer och utveckla befintliga relationer, alltid med fokus på långsiktig framgång för både dig och Makita.
Intresserad?
Rekryteringen sker i samarbete med TNG, specialister på kompetensbaserad och fördomsfri rekrytering, bemanning och interim. Vi ser fram emot att få din ansökan med CV eller LinkedIn-profil, och utan personligt brev, i vårt enkla ansökningsformulär. Notera att vi inte kan ta emot ansökningar via e-post, men att du alltid är välkommen att maila rekryteraren vid frågor. Efter inskickad ansökan kommer vi dels anonymisera dina personuppgifter, dels be dig att göra ett par rekryteringstester, innan vi gör en första bedömning. Givetvis får du mer information om varje steg när det är dags och så snart du skickat in din ansökan kan du följa den i realtid via vår hemsida. Observera att vi gör urval löpande och tjänsten kan därför tillsättas före sista ansökningsdatum. Varmt välkommen! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tng Group AB
(org.nr 556648-2781), https://www.tng.se/
192 79 SOLLENTUNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Makita Sverige Kontakt
Rekryteringskonsult och konsultansvarig
Malin Mitzén 0721880133 Jobbnummer
9849453