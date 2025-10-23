Makeuplärare till Frisör och stylistprogrammet på Burgårdens gymnasium
2025-10-23
Vår vision är att Göteborg ska vara en internationellt ledande utbildnings- och kunskapsstad. Utbildningsförvaltningen i Göteborg bedriver verksamhet inom kommunal gymnasieskola, vuxenutbildning, yrkeshögskola, anpassad gymnasieskola, komvux som anpassad utbildning, studie- och yrkesvägledning, modersmål samt skolutveckling.
I vårt arbete har vi ett tydligt elevfokus som sätter kunskap och färdigheter i ett sammanhang där inre motivation, medskapande och lust att lära är viktiga ingredienser. Vi arbetar utifrån alla människors lika värde och rättigheter. Tillsammans skapar vi en arbetsmiljö där både elever och medarbetare är delaktiga och verkar för varandras framgång.
På Burgården utbildar vi för verkligheten och precis som i verkligheten är vår skola en myllrande värld, med massor av inriktningar, människor och möten. Vi är en mångkulturell skola med ca 1250 elever från alla stadsdelar och kranskommuner. Här rör sig framtidens frisörer, modedesigners och djurvårdare tillsammans med natur-/samhällsvetare, undersköterskor, barnskötare och stöd-/elevassistenter.
Vi erbjuder yrkesprogram, högskoleförberedande program och introduktionsprogram samt nu också utbildning för vuxna. Hos oss får du möjlighet att växa i ditt yrke och vara en viktig del av vår utvecklingsresa för att bli en ännu bättre skola och utbildningsanordnare.
Vi jobbar med öppet sinne, stort hjärta och yrkesstolthet som smittar. Tillsammans skapar vi en arbetsmiljö där både elever och medarbetare är delaktiga och verkar för varandras framgång.
I tjänsten som lärare undervisar du framtidens hår- och makeupstylister. De är en elevgrupp som under sin gymnasietid förbereds inför yrkesarbete och/eller högskoleutbildning.
Din roll, utöver att undervisa i yrkeskurser, är att också stötta eleverna som mentor, ha kunskap om deras behov, följa deras studier samt vara delaktig i målet att de skall nå gymnasieexamen. Som mentor bygger du relation med elever och har kontakt med vårdnadshavare. Du har erfarenhet och en god förmåga att samverka med övriga lärare, elevhälsa, samt hemmet för elevens bästa.
I samarbete med skolledning och kollegor bidrar du till att skapa goda förutsättningar för att skolans elever ska trivas, utvecklas samt nå sina mål. Tillsammans med arbetslaget blir du en del av en helhet där vi tillsammans arbetar för att eleverna skall nå sin fulla potential både i skolan och i sin yrkesutövning.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad och legitimerad hår- och makeupstylistlärare med behörighet att undervisa inom gymnasieskolans Frisör och stylistprogram. Vi ser gärna att du har erfarenhet som makeupartist och är diplomerad inom makeup. Manikyr med elfilsteknik, browlift, lashlift samt fransförlängning är meriterande.
I rollen som lärare brinner du för att hjälpa eleverna att nå sina yrkesdrömmar. Du bidra till att skapa goda förutsättningar till lärande och stödjer dem i att strukturera sitt arbete. Du är duktig på att differentiera din undervisning och hittar möjliga individanpassade lösningar, i syfte att eleverna ska nå sina mål.
Du är trygg i din yrkesroll och skicklig i att skapa goda relationer. Du möter eleverna med nyfikenhet, intresse och uppmuntrar till dialog, delaktighet och engagemang. Du har tålamod och förståelse för alla individers olika förutsättningar.
Som medarbetare är du en flexibel, självgående och lojal lagspelare. Du trivs med att jobba i team för att tillsammans med övriga kollegor utveckla och förädla undervisningen och verksamheten.
ÖVRIGT
Till din intervju behöver du ha med dig pass/nationellt id och eventuellt bevis på uppehållstillstånd om du har ett medborgarskap utanför EU/EES. Detta för att vi som arbetsgivare behöver säkerställa din identitet samt säkra att du har rätt att arbeta i Sverige.
Med hänvisning till lagarna som reglerar registerkontroll så måste den som erbjuds denna tjänst uppvisa utdrag ur belastningsregistret innan anställningsavtal kan upprättas.
Till de tjänster där det finns krav på utbildning kommer du som går vidare i rekryteringsprocessen att få lämna in underlag som styrker din utbildning, t.ex. legitimation eller examensbevis. Du kan även bifoga dem direkt i din ansökan. Ersättning
