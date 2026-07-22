Majola söker nu erfarna kockar för sommaruppdrag
Majola Restaurangkonsult AB / Kockjobb / Stockholm Visa alla kockjobb i Stockholm
2026-07-22
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Just nu söker vi på Majola erfarna, kreativa och självgående kockar för uppdrag med start omgående och fram till mitten av augusti. För rätt person finns det goda möjligheter till fortsatt arbete även efter sommaren.
Vi har många uppdrag igång, framförallt à la carte på kursgårdar, men även inom andra typer av kök. De flesta uppdragen finns i Stockholm med omnejd, men vi erbjuder också spännande säsongsuppdrag på andra orter.
Vi söker dig som har erfarenhet som kock, är självgående och trivs med ett varierat arbete där ingen dag är den andra lik.
Körkort är meriterande.
Hos oss får du flexibilitet att styra din vardag. Vi erbjuder pass på olika dagar och tider, med störst behov under helger. Oavsett om du vill jobba heltid, deltid eller bara extra vid sidan av annat, vill vi gärna komma i kontakt med dig.
Om anställningen och vad vi erbjuder dig
Hos Majola får du en trygg anställning med schyssta villkor och personlig kontakt med kollegor som själva har lång erfarenhet från restaurangbranschen. Vi erbjuder kollektivavtal, flexibla arbetstider och möjligheten att få arbeta på olika spännande arbetsplatser. Oavsett om du vill jobba heltid, deltid eller extra så anpassar vi tjänsten efter dina önskemål. Vår ambition är att du ska trivas, utvecklas och ha roligt på jobbet!
Ansök till kockjobb via Majola – så här gör du
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Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8106068-2111384". Arbetsgivare Majola Restaurangkonsult AB
(org.nr 556689-2856), https://jobb.majola.se
Klarabergsgatan 35 (visa karta
)
111 21 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Majola RestaurangKonsult Jobbnummer
10009092