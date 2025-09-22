Majema söker läromedelsförfattare och redaktör i engelska för åk 4-6
Roi Rekrytering Sverige AB / Grundskollärarjobb / Stockholm Visa alla grundskollärarjobb i Stockholm
2025-09-22
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Roi Rekrytering Sverige AB i Stockholm
, Solna
, Huddinge
, Järfälla
, Sollentuna
eller i hela Sverige
Är du en erfaren engelsklärare på mellanstadiet som vill ta nästa steg och vara med och forma framtidens läromedel? På Majema söker vi nu en kreativ och engagerad läromedelsutvecklare i engelska. Här får du kombinera din pedagogiska kompetens med din språkkänsla och ditt intresse för elevers lärande - från de första idéerna till färdigt material som används i klassrummen runt om i Sverige.
Om rollen
Som redaktör hos oss får du ett varierat och utvecklande arbete där du är med och driver hela processen - från idé till färdig produkt. Detta är en heltidstjänst, och arbetet sker på vårt kontor i Nacka strand, där vi samarbetar nära i team. Hos oss innebär rollen att du:
Får möjlighet att utveckla innehåll till både tryckta och digitala läromedel för lärare och elever
Tar fram grundidéer, koncept och manus som engagerar och inspirerar
Författar och redigerar texter samt säkerställer hög språklig och pedagogisk kvalitet
Leder och samordnar projekt i nära samarbete med författare, formgivare, illustratörer och andra kollegor
Bidrar till marknadsföringen genom att skapa manus och innehåll till filmer, produktblad, kataloger, produkttexter och bilderPubliceringsdatum2025-09-22Profil
Vi söker dig som har minst tio års erfarenhet som engelsklärare på mellanstadiet och som kommunicerar obehindrat på engelska, både i tal och skrift. Du brinner för språkutveckling och deltar gärna aktivt i diskussioner kring pedagogik. Dessutom har du ett stort intresse för läromedelsutveckling och elevers lärande. Har du tidigare erfarenhet som författare är det självklart meriterande, men det är inget krav.
Som person är du idérik och kommer gärna med nya tankar och förslag, samtidigt som du är strukturerad och noggrann i ditt arbete. Du har en naturlig nyfikenhet och drivkraft som gör att du tar initiativ och driver saker framåt, men också en ödmjukhet som gör dig lyhörd och bra på att samarbeta med andra.Om företaget
Majemaförlaget är ett läromedelsförlag med kontor i Nacka strand som erbjuder läromedel och planeringsverktyg från förskoleklass till årskurs 6. Förlaget ger ut basläromedelsserier i svenska, engelska och matematik. Företagets ledstjärna är att kreativitet och struktur ska gå hand i hand och att eleverna ska få utrymme för sina egna tankar och funderingar. Våra läromedel strävar efter att vara tilltalande och tydliga i layout och illustration. Redaktionen består av lärare, vilket innebär att vi på Majema producerar de läromedel vi själva vill använda i klassrummet. På vårt kontor råder en familjär och gemytlig stämning. Här jobbar vi för långsiktiga relationer och att du som arbetstagare får vara med och påverka och styra din utveckling.Så ansöker du
Tycker du att detta låter intressant? Vi tillämpar löpande urval så vänta inte med att söka. För frågor kring rekryteringsprocessen eller tjänsten är du välkommen att kontakta, VD Marcus Billström marcus.billstrom@majema.se
. Vi tar inte emot ansökningar via e-post. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Roi Rekrytering Sverige AB
(org.nr 556742-3248) Arbetsplats
Majemaförlaget AB Jobbnummer
9520526