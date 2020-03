Magnifiq SSK till HIA, Gävle sjukhus v.24-33 - Palmelind Konsult AB - Sjuksköterskejobb i Gävle

Palmelind Konsult AB / Sjuksköterskejobb / Gävle2020-03-03DIN RESA MED MAGNIFIQ KOMPETENS:Oavsett om du önskar arbeta heltid med längre uppdrag eller deltid under vissa perioder kommer vi göra vårt yttersta för att skräddarsy din anställning utifrån dina önskemål. Vi har uppdrag med start både nu och längre fram i tid.Hos oss kan du som anställd alltid känna dig både sedd och hörd. Vi har ansvarsförsäkring och betalar pensioner och försäkringar för våra anställda. Utöver det kryddar vi din tid hos oss med löner i det absoluta toppskiktet samt både bonusar och andra förmåner som vi tror att du kommer uppskatta. Berätta gärna för oss hur din situation ser ut så kommer vi att jobba för att tillgodose det just DU behöver.Är det dags för ditt nästa äventyr? Vi söker sjuksköterskor som brinner för medmänsklighet och vård i världsklass. Är det dig vi behöver?Just nu söker vi en Magnifiq sjuksköterska till HIA, Gävle sjukhus under vecka 24-33.2020-03-03På avdelningen bedriver vi både medicinsk intermediärvård och hjärtintensivvård. Förutom ordinarie sjuksköterskeuppgifter ingår även bland annat att hantera andnings stödjande apparater som Optiflow, Cpap och NIV. Hjärtövervakning med Mida, artärnålar, artärprovtagning och administrering av potenta läkemedel. Vi ingår i teamet vid hjärtstoppslarm på sjukhuset och vi tar emot Mobimedanrop från ambulanser inom Region Gävleborg. I "rädda hjärnan-flödet" är det hos oss patienten ligger de första timmarna. Vår bemanning är 1 sjuksköterska per 2 patienter och 1-2 undersköterskor på 4-6 patienter. På HIA/MIMA finns det 6 vårdplatser. Vi har ett nära samarbete med hjärtavdelning, kardiologisk interventionscenter (KIC) och Hjärtmottagning. Vi har även ett nära samarbete med IVA, som finns tillhands som konsult.Uppdragsgivarens krav:Journalsystemet Melior.Kompetenskrav: MIIDA/TelemetriErfarenhet av arbete på liknande avdelning.Arbetstider:Roterande Dag, kväll och natt dock kan det vara främst nätter som är behovet under perioden. Heltid.OM DIG:Magnifiq Kompetens söker dig som har minst 2 års erfarenhet som Leg. sjuksköterska och som söker en långsiktig lösning med ett modernt bemanningsbolag i tillväxt. Våra konsulter värdesätter en öppen dialog och slår ett extra slag för det som är äkta, genuint och pålitligt.VI GER DIG BLAND ANNAT:Attraktiva lönevillkorTjänstepenisonTrygghet i form av försäkringarResor och boende vid behovVad kräver just din situation? Prata med oss!Varaktighet, arbetstidHeltid VisstidFastSista dag att ansöka är 2020-03-31Palmelind Konsult AB5130530