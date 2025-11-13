Magnifiq söker sjuksköterska med erfarenhet av SÄBO (nov-maj)
2025-11-13
Om Magnifiq Kompetens
Vi är ett bemanningsföretag inom vård och omsorg som sätter kvalitet, trygghet och omtanke först. Vi värdesätter våra konsulter högt och arbetar för att du ska känna dig sedd, stöttad och uppskattad under hela din resa hos oss.
Magnifiq Kompetens samarbetar med offentliga och privata vårdverksamheter över hela landet. Genom tydliga villkor, personlig kontakt och långsiktiga samarbeten skapar vi förutsättningar för trygga uppdrag och en hållbar arbetsvardag.
Om uppdraget
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med erfarenhet av SÄBO.
Uppdraget sträcker sig från november till slutet av maj.
Skicka in din ansökan redan idag - vi ser fram emot att höra från dig!
Relevant kompetens:
Allmänsjuksköterska (krav)
Legitimerad sjuksköterska (krav)
Leg sjuksköterska (krav)
SÄBO (krav)
  Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-21
