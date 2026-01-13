Magnifik Crypto plånboks utvecklare. Din livs resa
2026-01-13
Publiceringsdatum2026-01-13Om företaget
Vi är ett litet men startkt företag som vet allt om crypto branschens start som framtid. Som nu söker efter en talang som skall utveckla den nya sortens crypto Decent coin. Hos oss gäller 100% yttrandefrihet där vi inte har nra som helst sekretessavtal eller företags hemligheter. Därmed erbjuder vi den tryggaste anställningen för nya medarbetare. Där du är experten inom crypto plånboks utveckling och vi försäljningen av den nya formens crypto. För oss är den gamla Bitcoin förlegad i samband med ett vägrat uttag av våra tillgångar i Bitcoin. Det är därmed vi som sitter med den största kunskapen om hur Bitcoin gick från skräpp till guld till skräpp igen. Den som vet mest tjänar mest pengar.
Vad vi förväntar oss av dig som anställd
Att du utvecklar det vi ber om en crypto plånbok på vår woo commerce plattform. Och fortsätter övervaka alla transaktioner till din pensioneringsdag vid 65 års åldern. Du utvecklar och vi säljer. Vad din ekonomiska som historia i övrigt är inte av intresse av oss. Endast att du kan utföra ditt arbete på ett lämpligt sätt. Martin Bäcklin systemutvecklaren av Bitcoin är inte välkommen i vår organisation då det säger sig självt inte få göra vårt uttag av Bitcoin i fiat pengar. Förtroende förbrukat efter 16 år av inga uttag. 250 sek till 1 260 000 000 miljarder sek.
Anställningsintervju
Ring eller maila in din ansökan så skriver vi avtalet med dig om din önskade lön. För din livs resa med den nhya crypton Decent coin. 100 % decentraliserat på steroider. Byt värde mot värde tills du äger världen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-12
E-post: Dennissjoberg86@hotmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sjöberg, Dennis
123 31 FARSTA Arbetsplats
Tvaker Entreprenuer Kontakt
VD
Dennis Sjöberg Dennissjoberg86@hotmail.com 072 560 84 05 Jobbnummer
9682486