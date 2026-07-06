Magelungsskolan söker bild- och slöjdlärare åk 3-6, TX.
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2026-07-06
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Stockholm – vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss – för stockholmarna.
Välkommen till oss
Arbetsplatsbeskrivning
På Magelungsskolan ska varje elev få möjlighet att nå toppen av sin potential. För att nå dit behöver vi de absolut bästa lärarna. Därför ska alla våra lärare:
• Ta ansvar för och ha insikt om elevernas resultat, vilket innebär att vara lyhörd för varje elevs förutsättningar och behov.
• Ha höga förväntningar på eleverna och deras förmåga att utvecklas.
• Fånga och stimulera elevernas nyfikenhet, intresse och lärande.
• Ta ansvar för relevant kompetensutveckling för att utvecklas och växa i professionen.
Skolan är en F-6-skola med ca 340 elever, två klasser i varje årskurs. Skolan ligger i fina omgivande miljöer och med en skolgård som inbjuder till varierad utevistelse för rörelse. Klassrummen är moderna och nyrenoverade och erbjuder en stimulerande arbetsmiljö. Vi har ett bibliotek som de sista åren blivit moderniserat och blivit mer inbjudande. Skolan nås lätt genom goda kommunikationer som pendeltåg och tunnelbana.
Vi erbjuder
På Magelungsskolan höjs resultaten för varje år, eleverna känner studiero och trygghet. Tillsammans tar vi ansvar för vår gemensamma arbetsmiljö vilket visar sig i vårt återkommande höga resultat i medarbetarenkäten, vi har i år stadens högsta AMI inom skolorna i Stockholm Stad. Vi har ett välutvecklat systematiskt kvalitetsutvecklingsarbete på skolan som genomsyrar verksamheten och som handlar om att återkommande följa upp verksamheten för att kunna utveckla och förbättra den. På Magelungsskolan får eleven de bästa förutsättningarna att nå goda studieresultat och utvecklas som människor. Varierade undervisningsformer, systematisk uppföljning av elevernas studieresultat, tät återkoppling med vårdnadshavare tillsammans med en trygg skolmiljö där alla elever blir sedda är våra grundstenar.
Skolans karriärlärare driver kollegiala processer på skolan som nästa läsår fortsätter i bla en bokcirkel kring ledarskapet, att stärka det befintliga kunskap- och språkutvecklande arbetssättet samt att vi tillsammans utforskar AI:s möjligheter. Värdegrundsarbetet har en viktig roll på skolan och vi arbetar återkommande med den tillsammans med eleverna.
Magelungsskolan har hög andel legitimerade och behöriga lärare. På skolan arbetar ett femtiotal medarbetare, alla med det gemensamma målet att samtliga elever ska må bra, vara trygga och utvecklas så långt som möjligt kunskapsmässigt såväl som socialt.
Din roll
Vi söker lärare i ämnet slöjd, textilslöjd, för undervisning i årskurs 3–6 samt bild för åk 5-6 på 80% som med ett engagemang vägleder unga till ett kreativt skapande. Undervisningen sker i halvklasser i en välutrustad slöjdsal.
I de dagliga arbetsuppgifterna ingår att du planerar, genomför, följer upp och säkerställer ett kvalitativt lärande för eleverna utifrån våra styrdokument. Som pedagog på Magelungsskolan arbetar du medvetet med alla elevers behov som central utgångspunkt vid planering och utförande av undervisningen. På skolan finns en legitimerad slöjdlärare med inriktning trä- och metallslöjd. I dina arbetsuppgifter ingår att organisera för god ordning, materialvård och elevsäkerhet i slöjdsalen samt ansvara för relevanta inköp via en ämnesbudget.
Du ingår i ett välfungerande LÄRteam bestående av lärarkollegor som har regelbundna träffar för utvecklings- och organisationsfrågor. Kollegialt arbete och samarbete ser vi som en självklarhet. Som kollega på Magelungsskolan är du engagerad och har lätt för att samarbeta.
Din kompetens och erfarenhetPubliceringsdatum2026-07-06Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare med behörighet att undervisa i textilslöjd för årskurs 3-6 samt i bild för åk 4-6.Övrig information
Du har erfarenhet av att planera, genomföra samt följa upp undervisningen och elevernas resultat för att kunna ge eleverna formativ bedömning och utifrån styrdokument som Lgr 22. Du tar ansvar för och har insikt om elevernas resultat och behov samt strukturerar och anpassar din undervisning så att en trygg och adekvat lärandemiljö skapas. Du gör eleven delaktig i planeringen och utvecklar elevens förmåga att lära, både självständigt och tillsammans med andra.
Du har strategier för ett tydligt ledarskap i klassrummet och förmåga att skapa en trygg varierad inlärningsmiljö som präglas av hög kvalitet, studiero och lust till lärande. Du har god förståelse för människors olika förutsättningar för att ta sig an kunskaper och är förtrogen med att arbeta med extra anpassningar.
Du är trygg, stabil, har självinsikt och är en tydlig ledare i klassrummet. Du värdesätter och skapar goda förutsättningar för samarbete samt skapar goda relationer med elever, föräldrar och kollegor.
Du har god svenska i tal och skrift och god digital kompetens.
Du har en god förmåga att organisera ditt arbete.
Du har ett intresse för ämnet och utvecklar kontinuerligt dina kunskaper.
Som pedagog på Magelungsskolan arbetar du medvetet med alla elevers behov som central utgångspunkt vid planering och utförande av undervisningen.
Välkommen md din ansökan!
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Beskriv i ditt personliga brev hur du som pedagog organiserar för ett kreativt lärande inom slöjdämnet, hur du får alla elever att lyckas.Övrig information
I Stockholms stad finns drygt 140 grundskolor och 30 gymnasieskolor med olika inriktningar.
Du som är nyexaminerad lärare har rätt till en mentor under ditt första år. Som lärare i Stockholms stadsskolor har du möjlighet att fortsätta din professionella utveckling och göra karriär. Du kan bland annat bli handledare, utvecklingslärare, förstelärare, lektor och forskare.
Läs mer på pedagogstockholm.se
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
För att arbeta på våra skolor krävs att du uppvisar giltigt utdrag ur polisens belastningsregister och misstankeregister innan erbjudande av anställning.
Inom Utbildningsförvaltningen tillämpar vi individuell lönesättning reglerat av HÖK och Allmänna Bestämmelser (AB). Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms Kommun
(org.nr 212000-0142), http://www.stockholm.se/Arbete/Lediga-jobb-och-praktik/
Ullerudsbacken 39 (visa karta
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123 73 FARSTA Arbetsplats
Stockholms stad, Utbildningsförvaltningen, Magelungsskolan Kontakt
Gisela Johansson, Sveriges lärare gisela.johansson@edu.stockholm.se Jobbnummer
9993073