Magelungen resursgymnasium Liljeholmen söker Specialpedagog
Magelungen Utveckling AB / Speciallärarjobb / Stockholm
2025-08-15
Magelungen Utveckling är ett medarbetarägt aktiebolag som erbjuder kvalificerat behandlings- och förändringsarbete för barn, ungdomar, unga vuxna och deras familjer. Magelungen bedriver behandling samt resursskolor på grundskole- och gymnasienivå. Målsättningen är att i verksamheterna skapa ett sammanhang som är hanterbart, meningsfullt och begripligt. I alla verksamheter är forskning och utvärdering en integrerad del.Om oss
På Magelungen gymnasium Liljeholmen går ca 95 elever, och här arbetar 24 personal. Eleverna läser på något av våra tre program; Individuellt alternativ, Yrkesintroduktion mot Försäljning och service eller Försäljning- och serviceprogrammet. Vi är ett resursgymnasium, vilket innebär att samtliga elever på skolan är i omfattande behov av särskilt stöd. Verksamheten genomsyras av ett prestigelöst samarbete mellan olika professioner.
På Magelungen gymnasium Liljeholmen skapar vi tillsammans en trygg och tillgänglig skolmiljö. Genom inkluderande pedagogik, stödjande insatser och engagemang ges eleverna förutsättningar och möjlighet till att utvecklas, få tilltro till sin egen förmåga och framtidstro. Publiceringsdatum2025-08-15Om tjänsten
Som specialpedagog på skolan arbetar du mycket elevnära och i nära samarbete med all personal på skolan. Du ingår i elevhälsoteamet och deltar på veckovisa möten. Du ansvarar för att kartlägga elevernas hinder och utmaningar och för att följa upp elevernas åtgärdsprogram. Du skriver tilläggsbeloppsansökningar vid behov. Du handleder lärare och mentorer i specialpedagogiska frågor på både grupp och individnivå, samt gör lektionsbesök och stöttar upp i undervisningen när det behövs. Kvalifikationer
Vi söker en person som tycker om att arbeta elevnära och relationellt. Du är van vid att samarbeta och samverka med andra, och du har alltid eleven i fokus. Du är van vid att kommunicera kring svåra frågeställningar med kollegor, elever och vårdnadshavare på ett öppet och tydligt sätt. Du är strukturerad och skicklig på att dokumentera. Du är kreativ och nytänkande, men också djupt förankrad i aktuell forskning och beprövad erfarenhet.
Anställningsform
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100% (semestertjänst) med start omgående. Vi tillämpar 6 månaders provanställning.Så ansöker du
För mer information om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta rektor Hanna Mayer.
Urval och intervjuer kommer att ske löpande, vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Utdrag ur belastningsregistret (misstanke och brott) kommer att efterfrågas.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi undanbeder oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser och tjänster. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Magelungen Utveckling AB
(org.nr 556489-1447), https://magelungen.com/ Kontakt
Rektor
Hanna Mayer hanna.mayer@magelungen.com 0722465610 Jobbnummer
9460990