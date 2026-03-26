Magelungen Gymnasium Göteborg söker skolbibliotekarie
Magelungen Utveckling är ett medarbetarägt aktiebolag som erbjuder kvalificerat behandlings- och förändringsarbete för barn, ungdomar, unga vuxna och deras familjer. Magelungen bedriver behandling samt resursskolor på grundskole- och gymnasienivå. Målsättningen är att i verksamheterna skapa ett sammanhang som är hanterbart, meningsfullt och begripligt. I alla verksamheter är forskning och utvärdering en integrerad del.Magelungen Gymnasium Göteborg är ett resursgymnasium, vilket betyder att vi erbjuder särskilt stöd till alla elever i form av hög personaltäthet, ett litet sammanhang, tydlig struktur över skoldagen och tydliggörande pedagogik. Skolan har ca 90 elever fördelat på samhällsprogrammet och introduktionsprogrammet. Vårt mål är att erbjuda ett sammanhang där alla elever får en chans att lyckas utifrån sina förutsättningar. Vi lägger stor vikt vid tydlig undervisning och trygga goda relationer.Publiceringsdatum2026-03-26Om tjänsten
Magelungen gymnasium Göteborg söker en extra skolbibliotekarie under våren. Vår ordinarie skolbibliotekarie är sjukskriven och uppdraget består främst i att sköta in och utlåning av böcker samt att registrera böcker i vårt registersystem. I tjänsten ingår också att underhålla bokregistret samt den fysiska lärmiljön i biblioteket. Tjänsten är på 5-8 timmar i veckan.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad eller håller på att utbilda dig till skolbiblitekarie. Du själv läser mycket, gärna många olika genrer och du brinner för att få ungdomar att läsa mer! Du har lätt för att skapa goda och trygga relationer. Du är strukturerad och självständig och du tar egna iniativ för att öka läslusten på skolan.
Anställningsform
Tjänsten är på ca 10-15% med start omgående. Tjänsten är just nu ett vikariat till och med 10 juni. Så ansöker du
Urval och intervjuer kommer att ske löpande, vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Utdrag ur belastningsregistret (misstanke och brott) kommer att efterfrågas.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi undanbeder oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser och tjänster. Ersättning
Enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-04-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Magelungen Utveckling AB
(org.nr 556489-1447), https://magelungen.com/ Kontakt
Rektor
Anna Kohlström anna.kohlstrom@magelungen.com Jobbnummer
9822060