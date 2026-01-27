Mag-tarm och njuravdelning 100B2 söker sjuksköterska
2026-01-27
Verksamhetsområde medicin, hud och reumatologi
Vi är Akademiska sjukhuset - ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Som länssjukhus och leverantör av högspecialiserad vård erbjuder vi vård till två miljoner människor i Mellansverige. Här händer det ständigt något - ett nytt liv föds, en mormor opereras, en kollega hyllas som hjälte. Hos oss får du uppleva både hårda prövningar och fantastiska händelser, i en stark gemenskap med kollegor. Se delar ur vår verklighet i vår fotoutställning; akademiskafotoutstallning.se. Välkommen med din ansökan!
Vill du vara med och utveckla vården - på riktigt?
På Mag-tarm och njuravdelning 100B2 är vi inte bara en vårdavdelning, här testar vi nya idéer, arbetssätt och digitala verktyg med målet att skapa en bättre arbetsmiljö och en ännu säkrare vård för våra patienter.Publiceringsdatum2026-01-27Om företaget
Vi behandlar och utreder patienter med mag-tarm-, lever- och njursjukdomar. Många kommer från andra regioner, och vi är stolta över att ha tillstånd att bedriva nationell högspecialiserad vård inom flera diagnoser. Det innebär att vi arbetar med avancerad vård i multidisciplinära team - där kompetens, samarbete och kvalitet står i centrum.
Din roll hos oss
Som sjuksköterska arbetar du i ett vårdlag tillsammans med en undersköterska och ansvarar för 5-6 patienter. På avdelningen arbetar även en avdelningsfarmaceut vars uppdrag är att vara ett stöd när det gäller läkemedelsfrågor samt hjälpa till med bla läkemedelsberedning. Du har som sjuksköterska också nära kontakt med dietist, fysioterapeut och kurator. Våra patienter kommer både akut och planerat, vilket ger variation och tempo i arbetet.
Du får möjlighet att utvecklas inom högspecialiserad vård, inklusive pre- och postoperativ omvårdnad, och vara med och påverka hur vården bedrivs - varje dag.
Vi söker dig som
• Är legitimerad sjuksköterska - gärna med erfarenhet, men det är inget krav
• Har god prioriteringsförmåga och är flexibel i ett varierande arbetstempo
• Är positiv, lösningsfokuserad och bidrar till en god arbetsmiljö
• Har intresse för utvecklingsarbete och vill vara med och förbättra vården
Vi erbjuder
• Individuellt anpassad introduktion med regelbundna uppföljningar
• Kliniskt utvecklingsår för nyutexaminerade - ca 20 % utbildningstid med bibehållen lön
• Schemalagda utbildningsturer och föreläsningar
• Möjlighet att påverka och testa nya arbetssätt i en utvecklingsinriktad miljö
• Stark teamkänsla och nära samarbete med olika yrkesgrupperAnställningsvillkor
• Tillsvidareanställning 75-100 %, tillträde 1 mars eller enligt överenskommelse
• Arbetstid: dag, kväll, natt och helg
• För nattjänstgöring krävs minst ett års erfarenhet som sjuksköterska
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).
Vill du veta mer?
Avdelningschef Lena Blom 018-611 27 05
Biträdande avdelningschef Åsa Lidman 018-611 39 07
Facklig företrädare för Vårdförbundet, Vårdförbundet växel 0771-420420
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan. Vill du vara med och forma framtidens vård tillsammans med engagerade kollegor? Skicka in din ansökan idag och bli en del av vårt team - vi ser fram emot att höra från dig! Intervjuer och tillsättning kan komma att ske fortlöpande under ansökningstiden
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära, även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper.
Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg och vi undanber oss telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Så ansöker du
