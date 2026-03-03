MAG-svetsare sökes till spännande uppdrag i Göteborg!
2026-03-03
Vi på Jovi söker nu svetsare med erfarenhet av MAG-svetsning (rörtråd) och arbete med grova stålkonstruktioner. I denna roll är du en viktig del av vårt produktionsteam och kommer bidra till att säkerställa hög kvalitet i vår tillverkning. Du arbetar främst med större och tyngre stålkonstruktioner där precision, noggrannhet och säkerhet är avgörande. Arbetet är förlagt på dagtid och vi erbjuder konkurrenskraftig lön.
Utföra MAG-svetsning enligt standarder för grova stålkonstruktioner.
Läsa, förstå och tolka tekniska ritningar och produktionsunderlag.
Självständigt utföra arbete utifrån specifikationer och instruktioner.
Kontrollera och mäta svetsar för att säkerställa kvalitet och noggrannhet.
Följa gällande säkerhetsföreskrifter och rutiner i verkstadsmiljö.
Samarbeta med kollegor och arbetsledning för att effektivt driva produktionen framåt.
Kvalifikationer och erfarenhet
Flerårig erfarenhet av MAG-svetsning (rörtråd) inom industrin.
Dokumenterad erfarenhet av arbete med grova och tyngre stålkonstruktioner.
Förmåga att läsa och tolka tekniska ritningar.
Giltig svetslicens (MAG-metod).
God svenska i tal och skrift.
Vi söker dig oavsett kön, bakgrund eller ålder - det är din erfarenhet och engagemang som räknas.
Personliga egenskaper
Strukturerad och ansvarstagande i ditt arbete.
Flexibel och lösningsorienterad vid förändringar eller nya utmaningar.
Engagerad, samarbetsvillig och bidrar till en god arbetsmiljö.
Stort säkerhetsmedvetande.
Om arbetsplatsen och vad vi erbjuder
Vår arbetsplats präglas av samarbete, tydliga rutiner och yrkesstolthet. Som svetsare hos oss får du arbeta med moderna verktyg och intressant teknik inom stålindustrin. Vi erbjuder goda villkor, varierade arbetsuppgifter och dagtidsarbete i en trygg och stabil miljö. Här har du möjlighet att utvecklas och bidra med din kompetens i ett team där alla hjälps åt.
Ansökan och urval
Vi tillämpar löpande urval och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Vi ser fram emot att välkomna dig till vårt team! Så ansöker du
