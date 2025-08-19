Mackverket 's food trucks söker nya chaufförer! (Heltid eller Deltid)
Restaurangbiträdesjobb / Stockholm
2025-08-19
Vi söker flera medarbetare till våra food trucks som är ute och rullar på roliga och spännande events och festivaler runt om i Stockholm men de kommer även att dyka upp på andra orter.
I trucken får du känna på hur det är att jobba i ett öppet kök dvs att man både har ansvar för matlagning och tar emot gästerna. En stark servicekänsla är viktigt för att passa in hos oss!
Erfarenhet att jobba inom restaurang och B-körkort är ett krav.
Är du en driven, serviceinriktad och stresstålig person? Gillar du utmaningar och ett högt tempo? Gillar du teamwork och ha roligt på jobbet?
Då kanske det är dig vi söker till oss på MACKVERKET.
Mackverket är ett kök med kärlek för kvarter, råvaror och matiga mackor. Ett professionellt kök och en familjär atmosfär där varje kund ses som en stammis - är grundvärderingar som är av största vikt för oss.
Vi lagar all mat från grunden och efter vad som är i säsong. Vi hjälps åt i teamet och jobbar över gränserna, tänker lösningsorienterat och kreativt.
I tjänsten ingår bland annat dagligt arbete med egenkontroll, att ha god kännedom om allergener och kunna redogöra för alla ingredienser, beställning och mottagning av varor samt svinnhantering.
Vi ser att du har erfarenhet ifrån branschen och du får gärna vara utbildad kock eller liknande.
Tjänsten är deltid med möjlighet till heltid vid intresse!
