MA-lärare till åk 7-9 till Montessoriskolan Globen
2025-10-22
MA-lärare åk 6-9 sökes till Montessoriskolan Globen
Montessoriskolan Globen i Alingsås söker en engagerad och kunnig lärare i matematik 6-9. Är du passionerad för att inspirera och utbilda unga elever och har ett positivt lösningsfokuserat förhållningssätt? Just nu renoverar vi våra fina lokaler till det bättre och du kommer arbeta i ett arbetslag som har rykte om sig att hjälpas åt samt att sprida glädje.
Om skolan: Globen är en icke vinstdriven fristående grundskola i Alingsås grundad 1992. På skolan går drygt 400 elever, från förskoleklass till årskurs 9. Vi erbjuder fritidsverksamhet för elever i åldrarna 6-12 år. Föräldraföreningen "Alingsås Montessoriskolan Globen" är skolans huvudman. Skolans ekonomiska överskott återinvesteras i skolan.
Skolan är värderingsstyrd vilket betyder att samarbetet mellan föräldrar, elever, pedagoger och skolledning grundas i "Globenandan" som sammanfattas i följande punkter:
Respektera dig själv - Ta dig själv och ditt skolarbete på allvar.
Respektera andra - Bemöt människor på ett artigt, rättvist och uppriktigt sätt.
Respektera miljön - Var rädd om dina, andras och våra gemensamma saker.
Vår montessoriinriktade pedagogik: Vår uppgift är att följa läroplanen och skapa en relation till varje enskild elev med målet att eleven ska finna sin inre motivation och lust att lära. Det vill säga vi ska hjälpa eleven att finna sig själva och bli trygg nog att vilja testa sina nya kunskaper, värderingar och lära sig att samarbeta med andra. Högstadietiden (årskurs 6-9) förbereder eleven att möta samhällets krav på en flexibel, social individ med stark självkänsla och tro på sin egen förmåga.
Arbetsuppgifter:
Undervisa i matematik för årskurs 6-9
Planera och genomföra lektioner som stimulerar elevernas intresse och förståelse för ämnena.
Bedöma och dokumentera elevernas kunskapsutveckling.
Delta aktivt i skolans utvecklingsarbete och kollegiala samarbeten
Kvalifikationer:
Lärarlegitimation med behörighet i matematik och gärna något mer ämne tex. bild.
Erfarenhet av undervisning i årskurs 6-9 är meriterande.
Goda pedagogiska och didaktiska färdigheter.
Förmåga att skapa en trygg och inspirerande lärmiljö.
Personliga egenskaper:
Engagerad och motiverad.
Flexibel och lösningsorienterad.
God samarbets- och kommunikationsförmåga.
Passion för att utveckla och stödja elevernas lärande.
Vi erbjuder:
En stimulerande arbetsmiljö med engagerade kollegor.
Möjlighet till kompetensutveckling och fortbildning.
En skola som värdesätter kreativitet och innovation.
Vi intervjuar kandidater löpande.
Sista dag att ansöka är 2025-11-21
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "MA/NO-lärare till åk 7-9". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Alingsås Montessori Skola Globen
, http://www.globen.nu
Bollvägen 9 (visa karta
)
441 55 ALINGSÅS Kontakt
Skolchef/Rektor
Ann-Sofie Johansson ann-sofie.johansson@globen.nu Jobbnummer
9570110