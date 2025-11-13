MA- NO Lärare åk 7-9 till regional särskild undervisningsgrupp i Spånga
Lärare med engagemang och lärarstolthet till Spånga grundskola
Välkommen till oss
Spånga grundskola är en kommunal skola med cirka 500 elever i årskurs 7-9.
Vi ligger i Solhem, ett trivsamt område nära Spånga centrum med utmärkta kommunikationer - endast 12 minuter från Stockholm C. Hos oss möts du av en välkomnande miljö där både elever och personal trivs och utvecklas tillsammans. Här har vi i varje årskurs en riksrekryterande spetsutbildning i matematik och NO, en grupp för nyanlända samt en särskild undervisningsgrupp. Knuten till skolan finns också Spånga-Tensta regionala särskilda undervisningsgrupp.
Vi erbjuder goda förutsättningar för både elever och personal - med ett välutrustat skolbibliotek med bibliotekarie, trivsamma uppehållsytor, rymlig skolgård och en gemensam lokalstruktur med Spånga gymnasium som möjliggör samverkan.
Vi är stolta över vår stabila och erfarna personalstyrka och låga personalomsättning - något som skapar kontinuitet, arbetsglädje och en stark sammanhållning.
Läs gärna mer här: Spånga grundskola
Vi erbjuder
Välkommen till en arbetsplats där kompetens, samarbete och engagemang står i centrum.
Hos oss arbetar du i en verksamhet med hög andel behöriga lärare, organiserad i tre arbetslag som samarbetar nära med ett erfaret och kompetent elevhälsoteam bestående av kuratorer, skolsköterska, studie- och yrkesvägledare samt fyra specialpedagoger/lärare. I varje arbetslag finns även en studiepedagog som fungerar som heltidsmentor och aktivt arbetar med värdegrundsfrågor, trivsel samt främjande av elevernas välmående och lärandemiljö tillsammans med behöriga och engagerade kollegor.
Skolans ledningsgrupp består av rektor, tre biträdande rektorer samt en administrativ chef, vilket säkerställer en stark och välkoordinerad ledning. Sex förstelärare med ansvar för olika utvecklingsområden bidrar till en kontinuerlig pedagogisk utveckling och skolans kvalitetsarbete.
Vi söker en engagerad och kompetent lärare som vill vara med och skapa en meningsfull och utvecklande skoldag för våra elever. Hos oss arbetar du i en liten, sammansvetsad grupp, där samarbete, prestigelöshet och engagemang är nyckeln till framgång. Tillsammans tar vi ansvar för att varje elev får rätt stöd och möjlighet att lyckas.Publiceringsdatum2025-11-13Dina arbetsuppgifter
I rollen som lärare bidrar du till att eleverna ges den ledning och stimulans de behöver i sitt lärande och i sin personliga utveckling. Du planerar, genomför och följer upp undervisning som anpassas efter varje elevs behov och förutsättningar, och du medverkar i arbetet med utredningar, åtgärdsprogram samt uppföljning av dessa.
Du arbetar nära dina kollegor under hela skoldagen - ibland i egen undervisning, ibland i dubbelt lärarskap eller som resurs - och tillsammans skapar ni en trygg, tydlig och stödjande miljö för eleverna.Kvalifikationer
Vi ser gärna att du har:
Minst två års erfarenhet av arbete med elever i behov av särskilt stöd.
Bred ämnesbehörighet, med inriktning mot no-matematik och meriterande teknik.
Kunskap eller utbildning inom neuropsykiatriska funktionsvariationer (NPF).
Erfarenhet av arbete i särskild undervisningsgrupp.
Specialpedagogisk kompetens, gärna som speciallärare eller specialpedagog.
Kunskaper
Du har god förmåga att:
Bedriva undervisning utifrån forskning och beprövad erfarenhet.
Arbeta med särskilt stöd och anpassningar.
Kommunicera tydligt, både muntligt och skriftligt.
Använda pedagogiska metoder som stödjer elever med särskilda behov.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är trygg, prestigelös och lösningsfokuserad. Du trivs med att arbeta i en liten grupp där man hjälper varandra och delar ansvar. Du är lugn och stabil även i pressade lägen, flexibel när förutsättningar förändras och ser alltid till elevernas bästa.
Hos oss blir du en del av ett engagerat arbetslag där man samarbetar nära, delar erfarenheter och gläds åt framgångar tillsammans.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Ersättning
