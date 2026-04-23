Ma och No-lärare till Sjuntorpskolan år 4-6
2026-04-23
Vi är stolta över Trollhättans stads över 5 000 medarbetare, som varje dag gör en positiv skillnad i våra invånares liv och är med och utvecklar stadens hållbarhet och livskraft. Vi drivs och motiveras av ledorden Mod, Delaktighet, Nytänkande och Handlingskraft. Här finns en spännande utveckling där du kan vara med och göra vår stad ännu bättre.
Sjuntorpskolan har cirka 320 elever i årskurs 4-9. Skolan är centralt belägen i Sjuntorp, en mil söder om Trollhättan. Hos oss möter du ett kollegium med engagerade pedagoger och ett öppet klimat mellan medarbetare och ledning, vilket bidrar till en positiv arbetsmiljö.
Vi arbetar utifrån en gemensam helhetssyn, värdegrund och ett gemensamt förhållningssätt för att skapa trygghet, studiero och goda lärmiljöer för våra elever. Vår ambition är att ständigt utveckla både oss själva och verksamheten, med målet att öka elevernas måluppfyllelse - kunskapsmässigt såväl som socialt. Alla elever ska få möjlighet att utvecklas så långt som möjligt.Publiceringsdatum2026-04-23Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare med behörighet att undervisa i matematik och naturorienterande ämnen i årskurs 4-6.
Du har god insikt i och kunskap om skolans styrdokument samt god förmåga att omsätta dessa i det dagliga pedagogiska arbetet.
Arbetet kräver god samarbetsförmåga, positiv inställning, initiativrikedom och förmåga att anpassa ditt förhållningssätt utifrån situation och behov. Du har ett stort intresse av att utveckla undervisningen så att den blir lustfylld, inspirerande och utmanande för eleverna.
Det är viktigt att du ser varje elev utifrån ett helhetsperspektiv och har en positiv elevsyn. Du utgår från att varje elev gör sitt bästa utifrån sina förutsättningar och ser det som din uppgift att möta varje elev där den befinner sig.
Vi lägger stor vikt vid det förebyggande elevhälsoarbetet, som bygger på ett övergripande, systematiskt och gemensamt arbete med start i klassrummet.
Du skapar goda relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor.Dina arbetsuppgifter
Du ingår i ett arbetslag för årskurs 4-6 och mentorskap ingår i tjänsten.
Du ansvarar för planering, genomförande, bedömning och uppföljning av undervisningen i matematik och NO utifrån läroplan och kursplaner.
Du deltar aktivt i det pedagogiska utvecklingsarbetet samt ansvarar för pedagogisk dokumentation enligt grundskolans läroplan och verksamhetens mål.
Du är väl förtrogen med läraruppdraget utifrån aktuella styrdokument och har god förmåga att planera, genomföra, dokumentera, följa upp och utveckla undervisningen tillsammans med arbetslaget.
Med läroplanen som grund väljer du metod, innehåll och bemötande utifrån varje elevs kunskaper, erfarenheter och individuella förutsättningar.
Intervjuer och rekrytering sker löpande.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
Utdrag ur belastningsregistret är obligatoriskt vid arbete med barn.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons!
Trollhättan är en stark och attraktiv kommun som ska bli större. I dag är vi ca 59 000 invånare och vi har siktet inställt på att växa till 70 000 trollhättebor. Inom Trollhättans stad arbetar vi med att skapa förutsättningar för detta. Vi är över 5 000 medarbetare och våra 350 olika yrken bidrar på olika sätt med att ge service och underlätta en bra vardag för våra invånare - nu och i framtiden. Vi ser mångfald som en styrka som berikar vår verksamhet och välkomnar sökande med olika bakgrund.
Trollhättans stad tillämpar rökfri arbetstid.
Sista dag att ansöka är 2026-05-17
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Trollhättans kommun
(org.nr 212000-1546), http://www.trollhattan.se
Gärdhemsvägen 9 (visa karta
)
461 32 TROLLHÄTTAN
Kontakt
Rektor
Malin Ernelin 0520-496263 Jobbnummer
9870920