Ma/NO-Lärare med vision för framtidens lärande och med eleverna i fokus
2025-09-30
Har du mod att gå före och skapa ett Vallentuna där människor och idéer växer? Brinner du för att forma morgondagens problemlösare och vetenskapsentusiaster? Är du en matematik- och NO-lärare som inte bara förmedlar kunskap, utan också inspirerar till nyfikenhet, kritiskt tänkande och en djupare förståelse för världen? Då kan du vara den vi söker till vårt högstadium.
Vallentuna kommun har mod att gå före. Vår ambition är att ligga i framkant när det gäller innovativa lösningar, smarta arbetssätt och en effektiv organisation. Som medarbetare har du en viktig roll i utvecklingsarbetet. Kommunen som arbetsplats präglas av ett samförstånd mellan politik och verksamhet, där det gemensamma intresset och ansvaret för Vallentunas bästa lyser igenom. Bemötande, tillgänglighet och kundens fokus är viktigt i vårt arbete för goda resultat och ökad kvalitet.
Engagemang, samarbete och allas lika värde ska genomsyra vår organisation. Du som söker bör självklart dela våra gemensamma värderingar.
Om verksamheten
Karlslundsskolan är en väl fungerande F-9 skola i centrala Vallentuna med närhet till goda kommunikationer. På skolan går ca 500 elever. Du kommer till en kultur där nytänkande uppmuntras och där vi gärna stöttar dig igenom dina utvecklingsprojekt med kollegorna. Karlslundsskolan är Erasmus+ ackrediterad och genomför flera utbyten med elever och lärare varje år. Vallentuna musikklasser drivs av Karlslundsskolan och är en spännande kultur som präglar skolenheten.
På vår skola arbetar vi med ett tillitsbaserat och distribuerat ledarskap, där din kompetens och ditt engagemang är avgörande för våra elevers framgång och hela skolans utveckling. Vi söker dig som med skarpt pedagogiskt öga ser potentialen i varje elev och som drivs av att utveckla undervisningen i enlighet med aktuell forskning och beprövad erfarenhet.Publiceringsdatum2025-09-30Dina arbetsuppgifter
Som matematik- och NO-lärare i årskurs 7-9 ansvarar du för att skapa en tillgänglig och engagerande undervisning som främjar alla elevers lärande och utveckling. Du är en nyckelspelare i vårt arbetslag, där vi delar ansvar och aktivt samarbetar för att ge våra elever de bästa förutsättningarna.
Du är väl förtrogen med läroplanens syfte, mål och centrala innehåll, men din pedagogiska gärning sträcker sig bortom traditionella ramar. Du planerar, genomför och systematiskt utvärderar din undervisning med ett proaktivt förhållningssätt, alltid med siktet inställt på att tillgängliggöra ämnesinnehållet på innovativa och effektiva sätt.
I din mentorsroll är du, tillsammans med ditt arbetslag, en viktig trygghet och ett stöd för en grupp elever. Du bygger starka och tillitsfulla relationer med elever, kollegor och vårdnadshavare, och agerar som en tydlig och strukturerad ledare i klassrummet.
Som lärare hos oss har du en progressiv syn på skolutveckling och brinner för att ständigt utveckla din egen praktik. Du är en god kommunikatör och har en fallenhet för tillitsbaserat ledarskap och tar stort ansvar för din egen och skolans framgång. Vidare har du en god förmåga att identifiera, analysera och medverka till att undanröja hinder samt orsaker till svårigheter i undervisnings- och lärmiljöer.Kvalifikationer
• Legitimerad lärare i matematik och NO för högstadiet.
• Mycket god kommunikativ förmåga i svenska språket både i tal och skrift.
• Du har erfarenhet av undervisning i grundskolan.Dina personliga egenskaper
• Du arbetar mot resultat, visar pålitlighet och tar ansvar för planering och uppföljning av ditt arbete.
• Du stärker relationer genom att du hjälper andra, samarbetar, följer regler och processer och delar information.
• Du utvecklar, förbättrar, söker lösningar, lärande och kunskap på eget initiativ.
• Du är länken, ger service, visar lojalitet utåt och inåt och omvärldsbevakar.
• Gemensamma värderingar syns i ditt bemötande.
• Är en tydlig och strukturerad pedagog som skapar en trygg och stimulerande lärmiljö.
Information:
Som arbetsgivare vill vi tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och kulturell mångfald tillför. Vallentuna kommun satsar på kompetensutveckling och ett hållbart arbetsliv. För att ha så goda förutsättningar som möjligt i din medarbetarroll har Vallentuna kommun en medarbetarakademi där du kommer att få utbildning och verktyg.
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid med start så snart som möjligt. Vi tillämpar individuell lönesättning och provanställning kan komma att tillämpas.
Alla som anställs för arbete med barn och ungdomar ska lämna ett registerutdrag ur polismyndighetens belastningsregister, e-tjänst för ansökan via digitalt utdrag eller blankett hittar du här; https://polisen.se/belastningsregistret?mtm_campaign=utdrag&mtm_kwd=post0623
Inför all nyanställning utför Vallentuna kommun bakgrundskontroll.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen använder vi verktyget ReachMee. Vi ber dig att skicka in din ansökan genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. Vi tar inte emot ansökningar/intresseanmälningar via e-post. Har du några frågor är du välkommen att kontakta oss enligt nedan. Intervjuer hålls fortlöpande.
Du är varmt välkommen att skicka din ansökan med ett personligt brev, CV samt löneanspråk senast 31 oktober.
För mer information kontakta:
Mattias Lingeskog, rektor, mattias.lingeskog@vallentuna.se
Mer information och fackliga representanter hittar du på https://www.vallentuna.se/naringsliv-och-arbete/arbeta-hos-oss/lokala-fackliga-foretradare/ Ersättning
