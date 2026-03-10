Ma/NO-lärare med möjlighet till uppdrag som utvecklingsledare
2026-03-10
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
Ma/NO-lärare med möjlighet till uppdrag som utvecklingsledare 100 %
Nya Munken i Linköping är en av Sveriges större fristående skolor. Skolan startade 1993 och bedriver undervisning i årskurs 7-9. Vi har engagerade lärare med hög kompetens. Skolan är organiserad i arbetslag och har fyra utvecklingsledare som kompetensutvecklar kollegiet löpande. Våra kärnvärden är att skapa trygghet, vara engagerade och tänka nytt. Skolan ska vara en trygg och stabil plats där alla elever blir sedda, har lika värde och kan utvecklas utifrån sina egna förutsättningar och ambitioner. Skolans ambition är att ge eleverna goda kunskaper, som gör att de klarar sig bra i gymnasiet och får en bra start i livet.
Alla våra elever har Chromebooks som vi använder som ett integrerat verktyg i den dagliga undervisningen. Du som lärare väljer om du vill arbeta med digitalt eller med analogt, båda möjligheterna finns i skolans gemensamma läromedel. Vi har även en matematikverkstad som innehåller laborativt material. Våra no-salar är välutrustade efter ämne. Som ma/no-lärare hos oss ingår du i en grupp om ytterligare 14 ma/no-lärare. Du kommer ha undervisning i helklass, anpassade grupper samt ett mentorskap tillsammans med en annan kollega.
Tjänsten innefattar även möjlighet till ett förstelärarskap som på skolan omnämns som utvecklingsledare. På Nya Munken drivs en stor del av den kollegiala fortbildningen av skolans utvecklingsledare. Utvecklingsledargruppen består idag av fyra personer med olika ämnesbakgrund, och gruppen kommer att utökas under kommande läsår.
Vi söker dig som är utbildad och legitimerad för åk 4-9. Om du är intresserad av att vara utvecklingsledare ser vi att du har flera års erfarenhet och lärdomar från yrket samt ett intresse av att driva utvecklingsfrågor som har sin utgångspunkt i beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund. Det är meriterande om du tidigare haft uppdrag som förstelärare eller har dokumenterad erfarenhet av pedagogiskt utvecklingsarbete.
Tjänsten är en tillsvidareanställning med sex månaders provanställning från 26-08-10.
Intervjuer sker löpande.
Ansökan med personligt brev, CV och legitimation skickar du till: jobbahososs@nyamunken.se
Har du frågor är du välkommen att kontakta Nina Petré 013-1901802 nina.petre@nyamunken.se
Fackliga frågor besvaras av Mikael Elfving 013 -19 01 868 eller Viktor Lindberg 013-19 01 894 (Sveriges lärare).
Sista dag att ansöka är 2026-04-07
E-post: jobbahososs@nyamunken.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ma/NO-lärare 4-9 ht 26".
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 556347-5028)
Skogslyckegatan 1g (visa karta
)
587 26 LINKÖPING Arbetsplats
Munken AB, Nya Jobbnummer
9786450