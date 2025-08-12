Ma/NO/Tk-lärare sökes till åk 9 Bredängsskolan, tillsvidareanställning
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Välkommen till oss
Välkommen att söka en tjänst som högstadielärare i matematik, biolog, fysik, kemi och teknik hos oss på Bredängsskolan!
Bredängsskolan ligger centralt i Bredäng och har närhet till naturområden och Mälaren, men även till tunnelbana och bussar som enkelt möjliggör så väl transport till arbetsplatsen som möjlighet till utflykter och studiebesök med eleverna.
Många av våra lärare har arbetat på skolan länge och eleverna går ofta från förskoleklass till åk 9. Många av våra elever har en mångkulturell bakgrund och vi har undervisning på 30 olika modersmål efter den ordinarie skoldagens slut.
Din roll
Som lärare i Ma, NO/Tk kommer du, under läsåret 25/26, att:
planera, genomföra samt efterarbeta undervisningen 9A och 9B i dessa ämnen,
vara mentor i 9A och genomföra utvecklingssamtal med elev och vårdnadshavare,
dokumentera elevernas progression samt sätta betyg.
tillhöra högstadiets arbetslag,
samt samarbeta med övriga lärare på högstadiet, samt elevhälsoteamet.
Din kompetens och erfarenhet
Behörighet och lärarlegitimation i ämnena biologi, kemi, fysik, teknik och matematik krävs.
Du måste även ha aktuell och mångårig erfarenhet av att undervisa på högstadiet.
Du har god förmåga att utforma undervisningen i överensstämmelse med läroplaner, ämnesplaner och rådande kunskapskrav. Du tar ansvar för och har insikt om elevernas resultat och behov samt strukturerar och anpassar din undervisning så att en trygg och adekvat lärandemiljö skapas. Du gör eleven delaktig i planeringen och utvecklar elevens förmåga att lära, både självständigt och tillsammans med andra.
Du är trygg, stabil, har självinsikt och är en tydlig ledare i klassrummet. Du värdesätter och skapar goda förutsättningar för samarbete samt skapar goda relationer med elever, föräldrar och kollegor. Du planerar, organiserar, prioriterar och analyserar din lektionsstruktur såväl som övriga uppdrag som ingår i din roll på ett effektivt sätt.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Det finns ett personlgym på skolan, och vi erbjuder också friskvårdsbidrag.
