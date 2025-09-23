M Sverige söker kundtjänstmedarbetare

Ideella fören Riksförbundet M Sverige med företa / Kundservicejobb / Stockholm
2025-09-23


Är du serviceinriktad, flexibel och gillar att möta människor? Då kan du bli en del av M Sveriges kundserviceteam!

Publiceringsdatum
2025-09-23

Om tjänsten
Som kundservicemedarbetare är du ofta den första kontakten med M Sverige. Du ger medlemmar och kunder professionell service och arbetar med försäljning, medlemsvård och administration. Arbetsuppgifterna omfattar bland annat:
telefonsamtal och mejlhantering
kundmottagning och kassahantering
internationella körkort
order, reklamationer och returer i webbutiken
kalibrering av alkomätare och posthantering.

Om dig
Vi söker dig som är serviceinriktad, flexibel och trivs i en omväxlande vardag. Du gillar försäljning och att bygga relationer. Har du arbetat i Salesforce tidigare är det en klar fördel. Gymnasieutbildning krävs och erfarenhet av kundservice eller försäljning är meriterande.
Vi erbjuder
En tillsvidareanställning med placering på vårt huvudkontor vid Fridhemsplan i Stockholm. Kvälls- och helgarbete kan förekomma under högsäsong. Vi har kollektivavtal med Unionen och Akademikerförbunden.
Tjänsten inleds med sex månaders provanställning.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-05
E-post: anette.lagerstrom@msverige.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan kundtjänstmedarbetare".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Ideella fören Riksförbundet M Sverige med företa, https://msverige.se/
Fridhemsgatan 32 (visa karta)
112 40  STOCKHOLM

Kontakt
Facklig kontaktperson, Unionen
Henrik Lagerström
henrik.nyberg@msverige.se
072-076 23 11

Jobbnummer
9521505

