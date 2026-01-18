M Sushi i Lomma söker Restaurangmedarbetare, Deltid
Memier AB / Restaurangbiträdesjobb / Lomma Visa alla restaurangbiträdesjobb i Lomma
2026-01-18
, Burlöv
, Lund
, Malmö
, Staffanstorp
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Memier AB i Lomma
Hej
Älskar du högt tempo och att sprida glädje?
Är du serviceinriktad, ansvarsfull och brinner för kundupplevelser?
Passar ett extra jobb på kvällar/helger i restaurangbranschen perfekt för dig?
Då söker vi just DIG till M Sushi Lounge i Lomma!
Vi letar efter engagerade teammedlemmar som vill skapa oförglömliga upplevelser för våra gäster. Hos oss får du möjlighet att växa i en dynamisk miljö där varje leende och professionell service gör skillnad.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Ta emot och servera gäster med energi och positiv inställning
Hantera beställningar snabbt och korrekt
Bidra till en ren, städad och inbjudande restaurangmiljö
Assistera vid matförberedelser
Vi erbjuder:
Flexibla pass på kvällar och helger (perfekt som extrajobb!)
Ökad arbetstid under sommaren
Möjlighet att lära dig om sushi-kultur Publiceringsdatum2026-01-18Kvalifikationer
Tillgänglighet på fredagar kväll (vår toppdag!)
Serviceanda och gott om leenden
Ansvarstagande och kvalitetsmedveten
Skicka din ansökan nu!
Mejla till Msushi.Lomma@gmail.com
med rubriken: "Restaurangbiträde - [Ditt namn]"
Bifoga gärna ditt CV och ett foto - hjälper oss att känna igen dig!
Vi längtar efter att välkomna en ny stjärna till vårt team! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-17
E-post: msushi.lomma@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Restaurangbiträde". Arbetsgivare Memier AB
(org.nr 559051-3890)
Hamntorget 2 (visa karta
)
234 40 LOMMA Arbetsplats
M ' Sushi Lounge Kontakt
Kevin Larsson Msushi.Lomma@gmail.com Jobbnummer
9690134