M.O.A.S söker en serviceansvarig till vår restaurang i Stockholm City
2026-05-03
Vill du jobba i en fartfylld, familjär miljö där streetfood och hantverksöl står i fokus? Vi på M.O.A.S - Meat On A Stick - söker en serviceansvarig till en av våra restauranger.
Vi söker dig som är:
Serviceinriktad och brinner för att sätta gästen i centrum.
Stresstålig och trivs i högt tempo.
Engagerad och har ett öga för detaljer.
Vad innebär rollen?
Som serviceansvarig är du spindeln i nätet och ansvarar för den dagliga driften. Rollen kombinerar strategiskt tänkande med operativt arbete och inkluderar:
Att leda och motivera teamet för att säkerställa toppklassig service och gästupplevelse.
Schemaläggning, rekrytering och personalansvar.
Lagerhantering, inköp och noggrann inventering.
Planering och implementering av strategier för att öka merförsäljning och lönsamhet.
Övervakning av kvalitet och efterlevnad av policys och riktlinjer.
Samarbeta nära ledning och två andra serviceansvariga för att sätta och uppnå gemensamma mål.
Vem är du?
Vi söker en person som vill göra skillnad och ser potentialen i att utvecklas tillsammans med oss. Du:
Har flera års erfarenhet inom restaurangbranschen och tidigare ledarskap.
Är en naturlig ledare med förmågan att inspirera och engagera teamet.
Är organiserad, självgående och lösningsorienterad.
Trivs med att arbeta i ett högt tempo och strävar alltid efter högsta kvalitet.
Har intresse för ekonomi och resultatstyrning.
Har passion för streetfood och hantverksöl - det är vår själ!
Vad erbjuder vi?
En dynamisk arbetsmiljö där du får chans att utvecklas som ledare och göra karriär.
Möjlighet att påverka och driva förbättringar.
Konkurrenskraftiga villkor och schysst lön enligt avtal.
Ett passionerat och roligt team med stark gemenskap.
En arbetsplats där vi kombinerar professionalism med hjärta och skratt.
En rolig och utvecklande arbetsplats, schyssta villkor och chansen att jobba med grym mat och dryck i en avslappnad miljö.
Lön: 28 000,00 kr - 38 000,00 kr per månad.
Låter detta som något för dig? Såhär söker du!
Om du vill vara en del av ett företag med en stark kultur, där vi sätter både gäster och teamet först, då vill vi höra från dig! Intervjuer sker löpande och vi tillsätter tjänsten så snart vi hittar rätt person.
Maila in din ansökan med CV och personligt brev redan idag - vi intervjuar löpande! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-02
E-post endast
E-post: alexanderseropian@hotmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan serviceansvarig". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Meat On A Stick Moas AB
(org.nr 559011-2537), https://www.meatonastick.se/
Roslagsgatan 6 (visa karta
)
113 55 STOCKHOLM Arbetsplats
Meat On A Stick Moas AB Kontakt
Operativ chef
Alexander Seropian alexanderseropian@hotmail.com Jobbnummer
9887710