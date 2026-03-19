Lysingskolan söker legitimerad matematik, teknik och NO-lärare
2026-03-19
Ödeshögs kommun är beläget i sydvästra Östergötland, med Omberg i norr, Vättern i väster, den bördiga östgötaslätten i öster och Holavedens djupa skogar i söder. Genom kommunen går E4:an som möjliggör att du enkelt når både Linköping och Jönköping på 40 minuter med bil. I Ödeshögs kommun bor ca 5400 invånare och kommunen är med sina ca 400 tillsvidareanställda inom fyra olika förvaltningar kommunens största arbetsgivare.
Vi är stolta över vår kommun och våra medarbetare av flera skäl. 30 % av maten till äldreomsorg- och skola är lagad på lokalproducerade råvaror. Detta och mycket mer gör Ödeshög till en attraktiv kommun att både bo och verka i. Ödeshög som kommun placerade sig 2025 på plats 19 på Svenskt näringslivs företagsranking.
Ödeshögs kommun är en liten kommun med stora möjligheter. Vi har korta beslutsvägar, ett gott företagsklimat och goda möjligheter till rekreation. Ödeshög, en trygg plats där det är extra gott att bo, leva och verka. Ur bördig jord, rika skogar och klart vatten bygger vi framtiden tillsammans.
Din framtida arbetsplats är en del av vår skolverksamhet på Lysingskolan, en miljö vi är mycket stolta över. På Lysingskolan anser vi att vi utför ett av Sveriges viktigaste uppdrag: att göra skillnad för våra elever och ge dem de bästa förutsättningarna för ett gott liv. Vi ser varandra som en del av varandras arbetsmiljö och prioriterar därför omsorg och samarbete. Genom kontinuerliga gemensamma analyser av sambandet mellan våra undervisningsmetoder och elevernas lärande, drar vi nytta av varandras kompetenser.
Skolan har cirka 200 elever i årskurserna 6-9 och en personalstyrka om cirka 35 personer, inklusive elevhälsan. Lysingskolan, belägen mitt i byn, byggdes 1965 och har väl underhållna lokaler. Klassrummen är tekniskt utrustade med SmartBoard, och samtliga elever samt lärare disponerar egna datorer. Digitalisering är en central komponent i vårt pedagogiska arbete.
Arbetsuppgifter
Vi söker en legitimerad lärare med behörighet att undervisa i matematik, teknik och NO. I din roll bedriver du undervisning på ett modernt, innovativt och kreativt sätt. Genom att kontinuerligt identifiera och implementera strategier når du varje enskild elev och bidrar därigenom till att stärka både deras akademiska utveckling och personliga tillväxt.
Ditt uppdrag omfattar att noggrant planera, systematiskt genomföra samt kontinuerligt utvärdera det pedagogiska arbetet i enlighet med skolans styrdokument. Undervisningen anpassas efter varje elevs individuella behov och intressen både genom självständigt arbete och i nära samarbete med ditt arbetslag.
Vidare förväntas du aktivt samarbeta med övrig skolpersonal för att säkerställa en trygg, stimulerande och utvecklande lär- samt arbetsmiljö för både elever och medarbetare. Du deltar även i skolans övergripande utvecklingsarbete, där ditt engagemang bidrar till att ständigt höja kvaliteten på vår utbildning och verksamhet.Kvalifikationer
Du har lärarlegitimation med behörighet inom något av följande områden: matematik, teknik eller NO-ämnen.
Du besitter god samarbetsförmåga, en positiv inställning samt förmåga att utveckla verksamheten och se möjligheter.
Du kan fånga och fördjupa elevernas intresse för dina ämnen, har ett stort engagemang för deras kunskapsutveckling och ser möjligheter till progression.
Du har ett inkluderande synsätt samt god datorvana. Erfarenhet av och intresse för att använda IT i undervisningen är meriterande, och erfarenhet av Google Apps for Education eller liknande plattformar ses som en fördel.
ÖVRIGT
Ödeshögs kommun tillämpar individuell lönesättning. Provanställning kan komma att tillämpas under inledande 6 månader.
Du som söker jobb och har skyddad identitet ska ringa till rekryterande chef (se ovan i annonsen) för att fråga om hur din ansökan ska hanteras.
Om du blir kallad till intervju kommer vi be dig medföra två former av legitimation, exempelvis pass eller nationellt ID alternativt personbevis tillsammans med körkort. För att erhålla tjänsten krävs också du kan visa utdrag ur belastningsregistret.
Vi undanber oss vänligen men bestämt att bli kontaktade av externa rekryteringsföretag.
Varmt välkommen med din ansökan!
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-04-12
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C312159".
Detta är ett heltidsjobb.
Rektorsområde 3
Rektorsområde 3 Kontakt
Rektor åk 6-9
Rickard Olofsson richard.olofsson@utb.odeshog.se
9806202