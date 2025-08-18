Lymfterapeut till rehabmottagning Högsbo närsjukhus
Västra Götalandsregionen / Sjukgymnastjobb / Göteborg Visa alla sjukgymnastjobb i Göteborg
2025-08-18
Sjukhusen i väster är en förvaltning inom Västra Götalandsregionen och består av fyra sjukhus -
Alingsås lasarett, Angereds närsjukhus, Högsbo närsjukhus och Kungälvs sjukhus. Cirka 3000 medarbetare arbetar varje dag hos oss för att ge en god och säker specialistsjukvård av högsta kvalitet.
Högsbo närsjukhus erbjuder en spännande arbetsplats där du får möjlighet att arbeta efter nya arbetssätt och där du kommer att vara en viktig del i införandet av nya innovativa arbetsformer för nära vård. Högsbo närsjukhus är ett så kallat smart sjukhus där vi kombinerar innovativa arbetssätt med framtidens IT-stöd för att möjliggöra vård med hög kvalitet med patienten i fokus. På sjukhuset finns dagkirurgiskt centrum, specialistcentrum med radiologi och provtagning för vuxna och barn. Högsbo närsjukhus är en viktig del i utvecklingen av närsjukvården i Göteborgsområdet.
Just nu söker vi dig som är fysioterapeut och vidareutbildat dig till lymfterapeut!Publiceringsdatum2025-08-18Beskrivning
Till rehabmottagningen kommer patienter som har en pågående vårdkontakt med någon av mottagningarna på Högsbo närsjukhus.
Vi har ett nära samarbete mellan våra mottagningar, vilket ger oss förutsättningar för ett professionellt omhändertagande av våra patienter.
För patienter med lymfödem tar vi emot remisser från primärvård, kommun samt Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) med upptagningsområde Storgöteborg. Dina arbetsuppgifter
Som lymfterapeut arbetar du med bedömning och behandling av lymfterapi för vuxna patienter med diagnostiserade primära och sekundära lymfödem. Arbetet består framförallt av måttagning samt förskrivning av medicinska kompressionsmaterial för reducering samt underhållning av ödemvolym, cirkulationsbefrämjande hjälpmedel samt på- och avtagningshjälpmedel.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad fysioterapeut med vidareutbildning till lymfterapeut.
Erfarenhet av arbete inom specialistvård eller liknande mottagning är meriterande men dina personliga egenskaper som gör dig till en god kollega i vår arbetsgrupp är viktigast för tjänsten.
Vi förutsätter
att du har förmåga att arbeta självständigt likväl som i team
att du har god initiativförmåga och ett intresse för kvalitets- och utvecklingsarbete
att du är bra på att möta olika typer av patienter och har ett personcentrerat arbetssätt!
Som person är du trygg i din arbetsroll, har god samarbetsförmåga, är flexibel samt bidrar till ett gott klimat i arbetsgruppen.Anställningsvillkor
Arbetstiden är dagtid, måndag-fredag, med möjlighet att arbeta viss tid på distans efter överenskommelse med arbetsgivare.
Tjänsten är fördelad på 50% fysioterapeut och 50% lymfterapeut, men detta kan komma att omprövas efter behov.
Välkommen med din ansökan!
