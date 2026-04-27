Lymfterapeut till Förbrukningshjälpmedel i hemmet
2026-04-27
Hjälpmedelsverksamheterna ansvarar för drift av hjälpmedelsverksamhet för personer med rörelsehinder i södra delen av Stockholms län samt länsövergripande ansvar för personer med behov av förbrukningshjälpmedel i hemmet, medicinteknisk apparatur i hemmet samt kommunikations-, kognitions-, syn- och hörselhjälpmedel.
Vi söker dig som är Lymfterapeut med mycket god erfarenhet som förskrivare av kompressionsprodukter.
Förbrukningshjälpmedel i hemmet (FHH) är en av fyra hjälpmedelsverksamheter inom Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) och Region Stockholm. Vårt ansvarsområde och produktsortiment på FHH är näring/nutrition, inkontinenshjälpmedel, diabeteshjälpmedel, förband- och sjukvårdsartiklar samt kompressionsmaterial. Vi distribuerar ut våra produkter via vårt lager till ca 182 000 patienter varje år.
Du kommer att arbeta inom konsulentteamet som tillsammans ansvarar för samtliga produktområden inom FHH. Där värdesätter vi en mycket god samarbetsförmåga mellan produktområdena för att tillsammans nå våra gemensamma mål.Publiceringsdatum2026-04-27Dina arbetsuppgifter
Ansvara för produktområdet kompression
Hålla utbildningar för förskrivare om våra produkter och förskrivningsprocessen.
Delta i expertgrupp och som representant för FHH vid regionens upphandling av produkter.
Sortimentansvar för kompressionsprodukter inom verksamheten.
Tillsammans med dina kollegor ansvara för den medicinska expertisen inom våra produktområden.
Utvärdera, uppdatera och administrera produktsortimentet.
Medverka i nätverksgrupper och driva referensgruppsmöten inom ditt område
Rådgivning till förskrivare
Kontakt med intresseorganisationer/brukarorganisationer
Kontakt med produktleverantörer
Utveckla och revidera rutiner samt arbete för kvalitetsförbättring
Internt handleda och vara kunskapsbärare i rollen som hjälpmedelskonsulentKvalifikationer
Leg Sjukgymnast, fysioterapeut, arbetsterapeut eller sjuksköterska med minst 2 års erfarenhet av tjänsten.
Skall ha minst 2 års erfarenhet av att ha förskrivit kompressionsprodukter.
Skall ha vidareutbildning inom Lymfterapi.
Erfarenhet och utbildning om något av övriga sortimentområden är meriterande.
Har mycket god datavana. God kunskap om Office så som Excel och erfarenhet av att använda olika IT-verktyg är nödvändigt.
Trivs bra att hålla presentationer och utbildningar och tala obehindrat inför andra.
Du ska självständigt kunna driva frågor och ha en god kommunikativ förmåga.
Vi är en enhet under ständig utvecklig, du behöver vara en drivande kraft för att ständigt vilja vara en aktiv del i att förbättra och utveckla ditt och dina kollegors områden i samverkan med dina kollegor i konsulentteamet.
Upphandling av produkter ingår i arbetet, erfarenhet av upphandling är meriterande.
Personliga egenskaper:
Du är självgående, flexibel, drivande och kan samarbeta med många olika kompetenser inom vården.
Du är serviceinriktad och har ett trevligt bemötande.
Du kan uttrycka dig väl och felfritt i tal och skrift på svenska och engelska.
Du är noggrann och en bra helhetssyn.
Du har en god samarbetsförmåga och teamkänsla.
Är en aktiv del i att utveckla verksamheten och har god förändringskompetens
Hög grad av egen effektivitet i sin tjänst
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Övrig information:
Vi erbjuder dig förmåner så som generöst friskvårdsbidrag, flextid och fri öppen sjukvård upp till högkostnadsskyddet.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. Läs mer om SLSO här.
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
Sista dag att ansöka är 2026-05-08
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
104 22 STOCKHOLM Arbetsplats
Slso, Hjälpmedelsverksamheterna, Förbrukningshjälpmedel I Hemmet Kontakt
Thomas Airio 0704846052 Jobbnummer
9877916