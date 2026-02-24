Lymfterapeut till Cancerrehabiliteringsmottagning i Lund
Region Skåne, Skånes universitetssjukvård / Undersköterskejobb / Lund Visa alla undersköterskejobb i Lund
Gör skillnad. Varje dag.
Är du intresserad av ett varierande och utvecklande arbete? Vill du vara på en arbetsplats som arbetar kontinuerligt med att nå mål om tillgänglighet, patientsäkerhet, lika vård och god arbetsmiljö? Då kanske detta är en tjänst för dig!
Cancerrehabiliteringsmottagningen ingår i Skånes universitetssjukhus (Sus) och bedriver rehabilitering för vuxna patienter som behandlas, har behandlats, vårdas eller följs upp medicinskt. Vi strävar efter att vara ett kunskapscentrum för cancerrehabilitering och att genom forskning, utbildning och handledning bidra till utveckling inom området. Cancerrehabilitering syftar till att förebygga och reducera fysiska, psykiska, sociala och existentiella följder av cancersjukdom och dess behandling för patienten. Rehabiliteringen ska, utifrån patientens behov och önskningar, ge stöd och förutsättningar för att personen ska kunna leva ett bra liv.
På våra enheter i Lund och Malmö arbetar läkare, arbetsterapeuter, fysioterapeuter, kuratorer, lymfterapeuter, psykologer och sexolog i nära samarbete. Vi erbjuder behandling och rehabilitering enskilt och i grupp. De nationella vårdprogrammen för cancerrehabilitering samt lymfödem är vår utgångspunkt i vårt arbete.
Vi arbetar också kontinuerligt med strukturerade förbättringsarbeten för att nå mål om tillgänglighet, patientsäkerhet, lika vård och god arbetsmiljö. Publiceringsdatum2026-02-24Arbetsuppgifter
Nu söker vi en engagerad lymfterapeut som vill bli en del av vårt team och bidra med sin kompetens i arbetet med patienter som drabbats av lymfödem till följd av cancerbehandling. Vi tar även emot patienter med primära lymfödem.
I rollen ingår bedömning, behandling och uppföljning av patienter med lymfödem. Arbetet sker i nära samarbete med övriga lymfterapeuter och andra professioner inom vår cancerrehabiliteringsmottagning.
Arbetsuppgifterna omfattar bedömning, utprovning och uppföljning av kompressionsmaterial, information om lymfsystemet och orsaker till lymfödem, samt rådgivning kring egenvård, hudvård, träning och livsstilsfaktorer. Verksamheten följer regionala och nationella riktlinjer för lymfödem.
Arbetstiden är förlagd måndag till fredag.Kvalifikationer
Vi välkomnar dig som är legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal eller utbildad undersköterska med inriktning akutsjukvård/sjukvård enligt tidigare programstruktur, eller är utbildad undersköterska inom den nya programstrukturen som har läst samtliga inriktningar.
För dig som undersköterska är goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift, ett krav.
För dig som legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal krävs svenska språkkunskaper på minst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala.
Oavsett profession vill vi att du har godkänd vidareutbildning i lymfterapi.
Erfarenhet av arbete inom cancerrehabilitering eller liknande uppdrag är meriterande.
Vi söker en engagerad, prestigelös och nytänkande person med god helhetssyn som vill bidra till utvecklingen av framtidens cancerrehabilitering. Vidare kräver arbetet struktur, självständighet och noggrannhet, liksom en väl utvecklad samarbetsförmåga. Därtill är en lösningsorienterad inställning, förmåga att sätta gränser och att be om hjälp vid behov viktiga egenskaper. Vi ser också att du har ett professionellt bemötande av patienter och kollegor utifrån våra värdeord välkomnande, drivande, omtanke och respekt. . Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
I denna rekrytering tillämpas löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
ÖVRIGT
För att din ansökan ska ses som komplett behöver du bifoga ditt bevis om skyddad yrkestitel från Socialstyrelsen. Om du ej fått ditt bevis om skyddad yrkestitel ska betyg (ej enbart diplom) från din undersköterskeutbildning bifogas. Om du var tillsvidareanställd som undersköterska den 1 juli 2023, och saknar bevis, bifoga ditt tjänstgöringsintyg samt dina betyg (ej enbart diplom) från din undersköterskeutbildning.
Du behöver visa upp ett bevis om skyddad yrkestitel från Socialstyrelsen eller ett intyg att du var tillsvidareanställd den 1 juli 2023. Har du inte detta bevis anställs du som omvårdnadsassistent och anställningen är visstid, i väntan på beviset.
På Socialstyrelsens hemsida kan du läsa mer om skyddad yrkestitel för undersköterskor och vilka övergångsregler som gäller Ansökan om skyddad yrkestitel för undersköterska https://legitimation.socialstyrelsen.se/skyddad-yrkestitel-for-underskoterska/
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Skånes universitetssjukvård är en av Region Skånes sex hälso- och sjukvårdsförvaltningar och består av Skånes universitetssjukhus, som finns i Lund och Malmö, samt sjukhusen i Trelleborg, Landskrona och Ystad. Skånes universitetssjukvård erbjuder vård, forskning och utbildning på nationell, regional och internationell nivå. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation, där våra 13 500 medarbetare driver och utvecklar hälso- och sjukvård i livets alla skeden tillsammans med våra patienter och deras närstående. Välkommen!
