Lymfterapeut till Cancerrehabiliteringsmottagning i Lund
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS / Sjukgymnastjobb / Lund Visa alla sjukgymnastjobb i Lund
2026-02-27
Är du intresserad av ett varierande och utvecklande arbete? Vill du vara på en arbetsplats som arbetar kontinuerligt med att nå mål om tillgänglighet, patientsäkerhet, lika vård och god arbetsmiljö? Då kanske detta är en tjänst för dig!
Cancerrehabiliteringsmottagningen ingår i Skånes universitetssjukhus (Sus) och bedriver rehabilitering för vuxna patienter som behandlas, har behandlats, vårdas eller följs upp medicinskt. Vi strävar efter att vara ett kunskapscentrum för cancerrehabilitering och att genom forskning, utbildning och handledning bidra till utveckling inom området.
Cancerrehabilitering syftar till att förebygga och reducera fysiska, psykiska, sociala och existentiella följder av cancersjukdom och dess behandling för patienten. Rehabiliteringen ska, utifrån patientens behov och önskningar, ge stöd och förutsättningar för att personen ska kunna leva ett bra liv.
På våra enheter i Lund och Malmö arbetar läkare, arbetsterapeuter, fysioterapeuter, kuratorer, lymfterapeuter, psykologer och sexolog i nära samarbete. Vi erbjuder behandling och rehabilitering enskilt och i grupp. De nationella vårdprogrammen för cancerrehabilitering samt lymfödem är vår utgångspunkt i vårt arbete.
Vi arbetar också kontinuerligt med strukturerade förbättringsarbeten för att nå mål om tillgänglighet, patientsäkerhet, lika vård och god arbetsmiljö.Publiceringsdatum2026-02-27Arbetsuppgifter
Nu söker vi en engagerad lymfterapeut som vill bli en del av vårt team och bidra med sin kompetens i arbetet med patienter som drabbats av lymfödem till följd av cancerbehandling. Vi tar även emot patienter med primära lymfödem.
I rollen ingår bedömning, behandling och uppföljning av patienter med lymfödem. Arbetet sker i nära samarbete med övriga lymfterapeuter och andra professioner inom vår cancerrehabiliteringsmottagning.
Arbetsuppgifterna omfattar bedömning, utprovning och uppföljning av kompressionsmaterial, information om lymfsystemet och orsaker till lymfödem, samt rådgivning kring egenvård, hudvård, träning och livsstilsfaktorer. Verksamheten följer regionala och nationella riktlinjer för lymfödem.
Arbetstiden är förlagd måndag till fredag.Kvalifikationer
Vi välkomnar dig som är legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal eller utbildad undersköterska med inriktning akutsjukvård/sjukvård enligt tidigare programstruktur, eller är utbildad undersköterska inom den nya programstrukturen som har läst samtliga inriktningar.
För dig som undersköterska är goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift, ett krav.
För dig som legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal krävs svenska språkkunskaper på minst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala.
Oavsett profession vill vi att du har godkänd lymfödemterapiutbildning.
Erfarenhet av arbete inom cancerrehabilitering eller liknande uppdrag är meriterande.
Vi söker en engagerad, prestigelös och nytänkande person med god helhetssyn som vill bidra till utvecklingen av framtidens cancerrehabilitering. Vidare kräver arbetet struktur, självständighet och noggrannhet, liksom en väl utvecklad samarbetsförmåga. Därtill är en lösningsorienterad inställning, förmåga att sätta gränser och att be om hjälp vid behov viktiga egenskaper. Vi ser också att du har ett professionellt bemötande av patienter och kollegor utifrån våra värdeord välkomnande, drivande, omtanke och respekt. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
I denna rekrytering tillämpas löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
ÖVRIGT
Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt i allt vi gör.
Skånes universitetssjukhus (Sus) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. Sus är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation som utvecklar hälso- och sjukvården tillsammans med patienter och deras närstående. Välkommen!
