Lyhörd personlig assistent Huddinge - vikariat 75% med chans till förlängni
Assistans I Balans I Sverige AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Huddinge Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Huddinge
2025-12-16
, Botkyrka
, Stockholm
, Salem
, Ekerö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Assistans I Balans I Sverige AB i Huddinge
, Botkyrka
, Stockholm
, Salem
, Ekerö
eller i hela Sverige
.
Om mig:
Jag är en man på 27 år och bor i Huddinge centrum. För att jag ska kunna leva ett liv som alla andra behöver jag personliga assistenter vid min sida. När jag kommunicerar använder jag alternativ kommunikation i form av Bliss. På vardagarna är jag på daglig verksamhet (DV) och på min fritid använder jag mig mycket av min dator och jag både tränar och tävlar i löpsporten FrameRunning. Som assistent hos mig får du vara med på mycket kul tillsammans med mig. Som du ser är jag en väldigt glad man som gillar att sporta, men har heller inget emot att ta det lugnt hemma.
Om dig:
Just nu söker jag dig som har båda fötterna på jorden och är trygg i dig själv. Jag uppskattar att du är ordningsam och lyhörd. Det är viktigt att du ser jobbet som personlig assistent som ett långsiktigt samarbete tillsammans med mig. Jag värdesätter att du har en yrkesstolthet i din roll som assistent. Stämmer detta in på dig är jag övertygad om att du kommer passa perfekt i mitt härliga assistentgäng och ha kul på jobbet. Det är ett krav att du har tidigare erfarenhet som personlig assistent eller inom vården. Det är även önskvärt att du har erfarenhet av alternativ kommunikation och sondmatning via knapp/PEG. Det är av största vikt att du behärskar svenska språket i både tal och skrift för att vår kommunikation ska fungera. Du ska vara rökfri, simkunnig och mellan 25-40 år.
Bemanning:
Det ingår ett utökat (och arvoderat) bemanningsuppdrag i den här tjänsten som innebär att man vissa veckor måste vara anträffbar på annan tid än arbetstid, för att i situationer då ingripande krävs ringa in en vikarie eller själv hoppa in och assistera. Detta är Assistans i Balans sätt att säkerställa att våra uppdragsgivare alltid har en välbekant assistent vid sin sida. Uppdraget delas av alla assistenter som arbetar efter ett regelbundet schema.
Tjänsten:
Är ett vikariat på 75 % med arbetstid främst dagtid, kvällar och nätter på rullande schema, med eventuell chans till förlängning. För att anställas måste du uppvisa giltig ID-handling, personbevis, utdrag ur polisregistret och eventuella dokument som styrker rätten till arbete inom Sverige.
Om Assistans i Balans:
Assistans i Balans anordnar - med lång och egen erfarenhet - högkvalitativ personlig assistans till personer med omfattande funktionsnedsättning i enlighet med LSS och Independent Living-rörelsen. Vi vill bidra till en jämlikare värld där alla oavsett funktionsnedsättning ges en möjlighet att leva ett självständigt liv med självbestämmande och självrespekt i fokus. Vår service är nära, personlig och kontinuerlig och vår ambitionsnivå är hög. Alla medarbetare får grundlig introduktion, fortlöpande utbildning, ta del av vårt värderingsarbete, friskvårdsbidrag och trygghet genom kollektivavtal (Fremia - Kommunal). Läs mer på www.assistansibalans.se Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Assistans i Balans i Sverige AB
(org.nr 556816-7935) Arbetsplats
Assistans I Balans I Sverige AB Jobbnummer
9646021