Lyhörd och proffsig ledningssekreterare till Hälso- och sjukvården
Region Östergötland / Assistentjobb / Linköping Visa alla assistentjobb i Linköping
2026-02-03
Gillar du att vara spindeln i nätet och ha koll på läget? Vill du vara med när vi tillsammans skapar bästa möjliga vård och hälsa för Östergötlands invånare? Då kanske du är den vi söker!
Som ledningssekreterare arbetar du med olika administrativa uppgifter främst som stöd till produktionsenhetens högsta ledning.
Den person vi nu söker kommer främst jobba med Sinnescentrum (SC) och Diagnostikcentrum (DC).
Vårt erbjudande
Publiceringsdatum2026-02-03Dina arbetsuppgifter
I rollen som ledningssekreterare ansvarar du för att ge ett kvalificerat administrativt stöd och god service till chefer, stabsresurser och medarbetare. Du ingår i det närmaste stödet till produktionsenhetschef tillsammans med ytterligare roller i staben: ekonomichef, HR-chef, utvecklingschef och forskningschef för respektive produktionsenhet.
Ditt huvuduppdrag består av administrativa arbetsuppgifter såsom personaladministration, hantering av fakturor, bokningar/beställningar, diarieföring och mötesadministration. Andra förekommande uppdrag kan vara IT-resurs, arkivering, avvikelsehantering, utbildnings-administration, skapa/administrera enkäter och webredigering. I ditt arbete ingår också att bidra till eller driva kvalitets- och utvecklingsarbete inom det administrativa området.
Sinnescentrum
Sinnescentrum är ett specialistsjukvårdscentrum med ett uppdrag som omfattar läns-, region- och rikssjukvård samt ett omfattande forsknings- och utbildningsuppdrag. Sinnescentrums verksamhet präglas av god vård med fokus på kvalitet, delaktighet och en stark patientsäkerhetskultur. Inom Sinnescentrum arbetar drygt 1800 medarbetare och består av tio verksamheter som huvudsakligen bedriver vård vid Universitetssjukhuset i Linköping och Vrinnevisjukhuset i Norrköping.
Diagnostikcentrum
Diagnostikcentrum är Region Östergötlands samlade resurs och kompetens inom laboratorie-medicin, bild- och funktionsmedicin och läkemedelshantering. Genom bilddiagnostik, labbanalyser, blodgivning, läkemedelsstöd och trygg läkemedelsförsörjning skapas medicinska underlag och produkter som gör det möjligt för vården att ge rätt diagnos och behandling till varje patient. Därtill bedrivs forskning, utveckling och utbildning i nära samarbete med Medicinska fakulteten vid Linköpings universitet. DC har drygt 1000 medarbetare och finns på länets tre sjukhus och på många av vårdcentralerna.
Arbetsgrupp
Enheten består av tolv ledningssekreterare som ska leverera ett jämlikt administrativt stöd till våra elva produktionsenhetschefer inom hälso- och sjukvården samt till direktörer och andra verksamheter inom stödcentrumen.
Om dig
Vi vill att du har minst gymnasieutbildning men gärna vidareutbildning med inriktning på administration, IT eller liknande. Tjänsten kräver goda kunskaper i Officepaketet och vi ser gärna att du har vana att lära dig nya IT-system.
Vi söker dig som har god erfarenhet av att arbeta med administration där ordning och struktur tillsammans med en hög servicenivå är ett krav. Det är meriterande med tidigare erfarenhet och kunskap om regionens vårdverksamhet.
Tjänsten kräver att du kan uttrycka dig väl i tal och skrift samt att du har goda kunskaper i Officepaketet. Vi ser gärna att du har vana att lära dig nya IT-system.
För att trivas och passa in hos oss är dina personliga egenskaper viktiga. Som person är du tillmötesgående och har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra. Du samarbetar bra med andra människor och planerar och prioriterar ditt arbete på ett effektivt sätt. Du är positiv och ser möjligheter med förändringar och kan tänka om vid oförutsedda situationer. Du är lyhörd för verksamhetens behov och utför dina uppgifter med noggrannhet och professionalitet.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Om din profil matchar vår kravbild och du vill arbeta i en öppen kultur med förändringsanda och tillsammans med en bredd av kompetensområden kan du vara den vi söker.
