Lyhörd och jordnära assistent på deltid i Lindsberg
Aberia Personlig Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Lindesberg Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Lindesberg
2026-07-06
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Vi söker dig som vill göra verklig skillnad i en annan människas vardag.
Tjänsten är en deltid på 30-50% dagtid/kvällstid
Arbetsplatsen är belägen i norra delen av Örebros län.
Som personlig assistent arbetar du nära ett barn med omfattande behov av stöd, struktur och kommunikation. Arbetet innebär att vara ett tryggt och stabilt stöd genom dagens olika aktiviteter, både i hemmet och i andra miljöer. Det är en förutsättning att du talar och förstår svenska obehindrat.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av arbete med barn eller personer med funktionsnedsättning.
Har kunskap om eller erfarenhet av AKK (Alternativ och Kompletterande Kommunikation).
Är lugn, trygg och har ett lågaffektivt bemötande.
Är tålmodig och kan ge stöd i den takt som situationen kräver.
Har förmåga att skapa struktur, förutsägbarhet och trygghet i vardagen.
Är uppmärksam, ansvarstagande och kan arbeta förebyggande.
Har god samarbetsförmåga och kan följa gemensamma arbetssätt och rutiner.
Har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.Publiceringsdatum2026-07-06Dina personliga egenskaper
För att trivas i rollen behöver du vara en person som kan behålla lugnet även när situationer förändras snabbt. Du har förståelse för att utveckling och kommunikation ibland kräver tid, upprepning och uthållighet. Du ser värdet i små framsteg och har förmågan att bygga tillitsfulla relationer över tid.
Vi erbjuder
Ett meningsfullt arbete där du gör skillnad varje dag.
Introduktion och stöd i uppdraget.
Ett engagerat team med fokus på kvalitet och samarbete.
Möjlighet att utveckla dina kunskaper inom AKK, kommunikation och pedagogiskt stöd.
Tidigare erfarenhet av personlig assistans, AKK, autism eller intellektuell funktionsnedsättning är meriterande.
"Vi värdesätter särskilt dig som förstår att relation, tålamod och förtroende är grunden för ett bra assistansuppdrag. I detta uppdrag är det ofta viktigare att kunna anpassa sitt tempo efter individen än att själv driva på processen."
För att trivas och växa i rollen som personlig assistent behöver du ha en välgrundad människosyn där alla människors lika värde är en självklarhet.
Du har mod, engagemang och en vilja att göra skillnad för någon annan.
God självkännedom, lyhördhet och flexibilitet är också viktiga egenskaper.
🏢 Om Aberia Personlig Assistans
Vi är arbetsgivaren som är små nog att vara nära – och stora nog att göra skillnad.
Hos oss får du en närvarande chef, stöd i ditt dagliga arbete, handledning, friskvård, kollektivavtal och en mängd utbildningsmöjligheter.
🌍 Vår verksamhet
Våra kunder finns i hela Sverige – barn, unga, vuxna, familjer och kommuner.
🌐 En del av något större
Aberia är en del av NHC Group, en nordisk koncern med bred kompetens inom LSS, personlig assistans, förskolor och äldreomsorg. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Aberia Personlig Assistans AB
(org.nr 556625-6946)
102 28 STOCKHOLM Kontakt
Kontakt
Alexander Silow alexander.silow@aberia.se 0708704981 Jobbnummer
9993766