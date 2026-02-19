Lyhörd och initiativtagande assistent sökes till 31-årig man i Hölö
2026-02-19
, Gnesta
, Nynäshamn
, Nykvarn
, Södertälje
Hej!
Jag är en glad och social 31-åring som söker en engagerad personlig assistent som vill vara en viktig del av min vardag.
Du blir anställd av mitt assistansbolag Vivida Assistans, men ditt arbete utförs där jag befinner mig.
OM MIG
Jag bor i hus utanför Hölö tillsammans med min familj, som är en naturlig och närvarande del av min vardag. Hemma hos oss finns både hund och katt, så det är viktigt att du inte är allergisk mot pälsdjur.
Jag har en CP-skada och är rullstolsburen, men kör själv min elrullstol både inne och ute.
Arbetet innebär att du stöttar mig i vardagens alla delar, exempelvis personlig hygien, måltider, förflyttningar och kommunikation. Det förekommer tyngre moment, men du kommer få utbildning i lyftteknik.
Arbetet är periodvis lugnt. Vissa dagar är vi mest hemma och då är det viktigt att du är trygg med det, kan ta initiativ och hitta på aktiviteter som passar dagsformen. Jag tycker om att spela spel och ta promenader. Andra dagar finns mer energi och då behöver du vara flexibel och redo att hitta på något roligt. Jag är inte sen att haka på när någon kommer med ett bra förslag!
Ibland har jag det extra kämpigt med min kropp och då kan rörelserna bli snabba och yviga, vilket innebär att armar och ben rör sig mycket och det kan bli stökigt omkring mig. Det är inte medvetet, planerat eller riktat mot någon utan ett uttryck för hur min kropp mår just den dagen. Under sådana dagar behöver jag en assistent som kan behålla lugnet och skapa trygghet.
VEM SÖKER JAG?
Jag söker dig som:
Är lyhörd, tålmodig och har förmåga att läsa av dagsform och behov
Är initiativtagande och påhittig
Respekterar integritet då du arbetar i mitt hem där min familj är närvarande
Har god fysik
Är trygg i båda lugna och intensiva situationer och klarar av att arbetet ibland innebär mycket tid i hemmet
KRAV
Körkort och tillgång till egen bil (ingen kollektivtrafik finns)
Flytande svenska i tal och skrift
Simkunnig
Ej allergisk mot hund eller katt
Det viktigaste är att personkemin stämmer. Jag är en positiv och lättsam person som uppskattar humor och engagemang.
ARBETSTID OCH TJÄNSTGÖRINGSGRAD
Vi har nu ett föräldravikariat på ca 75%, men för rätt person kan det finnas möjlighet till mer tid. Vi söker även dig som vill jobba extra vid behov.
Arbetstiden är förlagd på vardagar och helger både dag- och kvällstid. Det är önskvärt att du vid enstaka tillfällen kan arbeta natt (med jourtid).
LÖN
På Vivida får du som assistent en fast grundlön per timme + semesterersättning samt eventuell OB-ersättning. Kollektivavtal finns.
TILLTRÄDE
Så snart som möjligt eller enligt överenskommelse.
DET HÄR ERBJUDS DU
Jag har valt att låta företaget Vivida sköta min assistans. Det innebär att de bland annat hjälper mig hitta lämpliga assistenter. Vivida står för kvalitet och arbetar för att du som anställd ska må bra och känna stolthet i din yrkesroll. Som personlig assistent har du ett givande arbete där du är mycket viktig för en annan människa. Du får stöd av Vivida som arbetsgivare och möjlighet till personlig utveckling genom dina arbetsuppgifter och utbildning. Att vara anställd på Vivida innebär en trygghet genom kollektivavtal, marknadsmässig lön, pension, försäkringsskydd, schyssta semestervillkor samt friskvårdsbidrag. Vivida arbetar för att du som anställd ska må bra - som medarbetare är du oerhört viktig.
ANSÖKAN
Sista ansökningsdag är 2026-03-20. Ansökningar behandlas löpande och tjänsterna kan komma att bli tillsatt innan sista ansökningsdag, så tveka inte att skicka in din ansökan!
UTDRAG UR BELASTNINGSREGISTRET
På Vivida har vi som policy att begära ett utdrag ur belastningsregistret för alla personer som arbetar hos våra minderåriga kunder och hos vissa vuxna kunder. Därför vill vi gärna att du som blir kallad på intervju tar med ett aktuellt belastningsregisterutdrag som inte är mer än ett år gammalt. Ansökan om registerutdrag får du via denna länk: https://polisen.se/Service/Belastningsregistret-begar-utdrag/belastningsregistret-barn-med-funktionsnedsattning/.
Registerutdraget du ska använda heter "LSS - utdrag belastningsregistret".
Om Vivida
Vivida Assistans är en assistansanordnare som funnits sedan 2004. Med gedigen erfarenhet och trygg arbetsledning erbjuder vi en komplett helhetslösning för våra kunders assistans. Vi finns i hela landet och är en arbetsgivare som värnar om våra medarbetare på riktigt. Våra kunder har även tillgång till kvalificerad juridisk kompetens. Vår verksamhet bygger på en stark värdegrund, för vilken vi tilldelats den högsta R-licensen i etiskt företagande. Vi har kollektivavtal och är medlem i Vårdföretagarna.
Läs mer om oss: http://www.vivida.se
