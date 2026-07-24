Lyhörd och hjälpsam? Assistenter sökes till kvinna i östra Göteborg!
Passal AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Göteborg Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Göteborg
2026-07-24
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Vi söker nu tre personliga assistenter till en av våra kunder - en kvinna i 60-årsåldern bosatt i östra Göteborg.
Om kunden:
Hej! Jag är en kvinna, boende i östra Göteborg, som nu söker tre personliga assistenter. Jag lever med MS (multipel skleros) och behöver därför stöd i vardagen. Du kommer vara mina armar och ben - hjälpa mig med sådant jag inte klarar själv. Det handlar bland annat om personlig hygien, omvårdnad, förflyttningar och olika sysslor i hemmet.
Varje vardagsmorgon är man alltid två assistenter. Kollektivtrafiken stannar precis utanför mig och det finns möjlighet att parkera sin bil, så det är lätt att ta sig till mig
Vem söker jag?
Jag söker en kvinna som tycker om att arbeta med människor och som har ett genuint intresse för att hjälpa andra. Du behöver vara lyhörd, ha tålamod och kunna anpassa dig efter mina behov och önskemål. För mig är det viktigt att kunna vara delaktig i min assistans och kunna beskriva hur jag vill ha det i vardagen.
Då jag själv inte kan bidra vid förflyttningar är det viktigt att du har god fysik. Jag använder taklift, men vissa manuella moment förekommer ändå. Gillar du att hålla ordning hemma och har sinne för detaljer? Då är det ett stort plus! Publiceringsdatum2026-07-24Om tjänsten
Vi söker 3 assistenter och har således 3 vakanta tjänster med olika sysselsättningsgrader.
Schemarad 1 - 17,25 h/vecka (tillsätts omgående)Vecka 1: Mån 13-19, Fre 7.30-13, Lör 13-19
Vecka 2: Ledig
Vecka 3: Mån 8-13, Tors 8-13, Sön 7.30-13
Vecka 4: Mån 13-19, Fre 13-19, Lör 13-19
Schemarad 2 - 15,63 h/vecka (fr.o.m. 1 juni)Vecka 1: Mån 8-13, Tis 8-16, Tors 8-13
Vecka 2: Mån 8-13, Tis 8-16, Tors 8-13
Vecka 3: Ons 8-16, Lör 7.30-13
Vecka 4: Tis 8-16, Tors 8-13
Schemarad 3 - 4,25 h/veckaVecka 1: Ledig
Vecka 2: Lör & Sön 21-23.30
Vecka 3: Fre, Lör & Sön 13-19
Vecka 4: Ledig
Start: september 2026. Vi arbetar med löpande rekrytering.
Passal Assistans erbjuder ett givande och varierat arbete med goda anställningsvillkor, utbildningar och friskvårdsbidrag. Fast timlön enligt överenskommelse och övriga ersättningar enligt kollektivavtal. Du kommer också att få bra stöttning av assistansansvarig.
Intresserad?
Kul! Varmt välkommen med din ansökan!
Du som söker denna tjänst måste kunna visa upp en giltigt ID-handling som pass eller nationellt ID (körkort ej giltigt) samt utdrag ur belastningsregistret vid intervjutillfället. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa upp ett giltigt arbetstillstånd eller permanent uppehållstillstånd för att få arbeta hos oss.
Passal Assistans arbetar med personlig assistans och drivs av personer med stort engagemang och lång erfarenhet av arbete med människor med funktionsvariation. På Passal Assistans är det viktigt att alla känner sig som en del av helheten, att alla inser sin betydelse. Vår vision är ett samhälle och en vardag där alla har friheten att leva fullt ut. Vi ser personlig assistans som en möjlighet att nå den visionen.
Ansvarig rekryterare: Johan Håkansson
Annonsens referensnummer: 1159 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Passal AB
(org.nr 556599-8316)
Lilla Bommen 6 (visa karta
)
411 04 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
10010640