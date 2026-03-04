Lyft din karriär med Simplex vi söker erfarna truckförare till Haninge
Simplex Bemanning AB / Lagerjobb / Haninge Visa alla lagerjobb i Haninge
2026-03-04
, Ödeshög
, Hjo
, Vadstena
, Boxholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Simplex Bemanning AB i Haninge
, Ödeshög
, Hjo
, Mjölby
, Tibro
eller i hela Sverige
Gillar du att leverera hög kvalité och att arbeta i ett högt tempo? Är du en fena på att köra truck? Då vill vi på Simplex gärna att du söker dig till oss!
Vi söker efter dig som vill ta nästa steg inom logistik och arbeta som truckförare hos en av våra kunder i Haninge.
Som lagermedarbetare arbetar du självständigt med att plocka och packa på lagret. Arbetet innebär att packa varor utifrån en plocklista samt att arbeta nära med ut- och inleverans. Varje lagermedarbetare arbetar utifrån sin egna plocklista, där plockningen sker utifrån en given tidsram. Det är ett varierande och spännande jobb där man har chansen att utvecklas utifrån sin vilja och kompetens.Publiceringsdatum2026-03-04Dina arbetsuppgifter
Samordna produkter utifrån en plocklista inom given tidsram
Om dig:
Arbetsuppgifterna i den här rollen passar dig som är stresstålig, punktlig och ansvarsfull. Du uppskattar ett högt tempo och har goda kunskaper inom logistik och lagerhantering, vilka du erhållit antingen från studier eller arbetslivet. Om du har erfarenhet av liknande arbete och har erfarenhet av orderhantering är det meriterande.Kravprofil för detta jobb
Truckkort A+B
Erfarenhet av plocktruck
Självgående
Uppskatta fysiskt arbete. (Tunga lyft förekommer)
Tidigare arbete med pick by voice
Arbetstider: 07-16 mån-fre
Arbetsplats: Haninge
Start: Omgående
Omfattning: HeltidOm företaget
Det är vi som är Simplex. Framtidens bemanningsföretag med siktet inställt på utveckling. För det är precis vad vi vill skapa, utveckling för företag och människor. Med rätt person, på rätt plats skapas nytta för alla parter. Idag ser ni våra konsulter köra truck på terminaler, leverera pallar med tunga fordon, leda logistiken på byggarbetsplatser eller packa orders på lager. Men det är bara en liten del av vad vi erbjuder. Hos oss arbetar människor som vill framåt och som driver på logistiken i hela Sverige. Svårare eller enklare behöver det inte vara.
Är du redo för nästa steg i karriären, öppnar vi dörrar till nya möjligheter. Vårt mål är att ta vara på varje individs unika kompetens och förädla med erfarenheter.
Välkommen till Simplex! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Simplex Bemanning AB
(org.nr 559001-0277), http://www.simplexbamanning.se
136 40 HANDEN Jobbnummer
9777798